Μεγάλη φωτιά στο Παρίσι - Έκκληση της Πυροσβεστικής στους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Παρίσι το απόγευμα της Δευτερας.

Η πυρκαγιά καίει το κέντρο διαλογής και μεταφοράς απορριμμάτων της εταιρείας Syctom, στο 17ο διαμέρισμα του Παρισιού, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στα δικαστήρια, σύμφωνα με δημοσιογράφους της Le Parisien, που έγιναν μάρτυρες της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, πλήθος φωτογραφιών και βίντεο από τους πυκνούς καπνούς που απλώθηκαν στην πόλη αναρτώνται στα social media.

Το δημαρχείο του Παρισιού αναφέρει, ότι μέχρι τώρα δεν είχε ενημερωθεί για τραυματίες. Η Πυροσβεστική ζητά από τους πολίτες «να αποφύγουν την περιοχή για να επιτρέψουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εργαστούν.

«Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη λεωφόρο Boulevard de Douaumont στο #Paris17. Αποφύγετε την περιοχή για να επιτρέψετε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εργαστούν. Οι κάτοικοι παρακαλούνται να είναι προσεκτικοί» γράφει η ανάρτηση της υπηρεσίας στο X.

