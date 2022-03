Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο μέσα στις επόμενες 24-96 ώρες

Οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να επιτεθούν στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε εχθές το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση του think tank «οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και δυτικά προάστια του Κιέβου για μια επίθεση στην πρωτεύουσα τις επόμενες 24-96 ώρες».

#Russian forces are concentrating in the eastern, northwestern, and western outskirts of #Kyiv for an assault on the capital in the coming 24-96 hours. Read the latest report from @TheStudyofWar and @criticalthreats https://t.co/yKLaOxWHNM pic.twitter.com/NjS1aN2qH8