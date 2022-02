Χιλιάδες κάτοικοι της Ουκρανίας βιώνουν τον εφιάλτη του πολέμου και αγωνιούν για το αύριο, ενώ η σκιά του πολέμου καλύπτει τον ουρανό.

Καθώς ο Πούτιν συνεχίζει την επίθεση στην Ουκρανία, οι κάτοικοι έχουν δύο επιλογές: είτε να εγκαταλείψουν τη χώρα ή να αναζητήσουν καταφύγιο. Σε βίντεο που ανήρτησε το Bloomberg στο Twitter παρουσιάζονται εικόνες, μεταξύ άλλων, εικόνες από την Μαριούπολη, όπου μικροί και μεγάλοι βρίσκονται σε καταφύγια προκειμένου να προστατευτούν.

Σπαρακτική είναι η εικόνα ενός μικρού κοριτσιού, στο οποίο ο φόβος είναι ζωγραφισμένος στα μάτια.

«Δεν θέλω να πεθάνω», λέει η Βλάντα κλαίγοντας. «Θέλω όλο αυτό να σταματήσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Ξύπνησα από μια μεγάλη έκρηξη σήμερα. Κατάλαβα ότι ήταν πόλεμος», προσθέτει.

Από την άλλη η Κριστίνα Κιριένκο λέει: «Δεν ανησυχώ για εμένα, αλλά για τα παιδιά μου. Ξύπνησαν και κλαίγοντας, ρωτούσαν τι έγινε μαμά. Τι να του πω; Ο πόλεμος; Δεν το καταλαβαίνει. Ρώτησε τι πρέπει να κάνω».

