Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Πληροφορίες για 200 νεκρούς σε ένα 24ωρο- «Σφυροκόπημα» της Χαν Γιουνίς

Για σχεδόν 200 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις κάνουν λόγο παλαιστινιακές πηγές, ενώ ανάμεσά τους σύμφωνα με τον Guardian είναι και ένας δημοσιογράφος όσο ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινά άρματα μάχης και αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την περιοχή χθες το βράδυ, ενώ σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές συνολικά σχεδόν 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον πόλεμο με της Χαμάς.

Ο Guardian αναφέρει επίσης επικαλούμενος τοπικούς αξιωματούχους πως ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος που εργαζόταν για το Al-Quds TV σκοτώθηκε μαζί με ορισμένα μέλη της οικογένειάς του σε αεροπορική επιδρομή εναντίον του σπιτιού τους στον καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές στον καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με μαρτυρίες από γιατρούς και Παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

Στόχος των ισραηλινών δυνάμεων χτυπώντας την Χαν Γιουνίς είναι να προετοιμάσουν μια περαιτέρω προέλαση στην νότια αυτή πόλη, τμήματα της οποίας κατέλαβαν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις προσεγγίζουν κέντρα διοίκησης και αποθήκες όπλων της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν παράλληλα χθες ότι κατέστρεψαν ένα από τα κρησφύγετα του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το οίκημα βρισκόταν κοντά στην πόλη της Γάζας στο βόρειο τμήμα του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα, ανέφερε εκπρόσωπος των IDF το βράδυ της Παρασκευής. Το φερόμενο κρησφύγετο του Σινουάρ καταστράφηκε «τις προηγούμενες εβδομάδες», διευκρινίζεται στη σχετική ενημέρωση.

Ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν στο υπόγειο του οικήματος μια είσοδο που οδηγούσε σε τούνελ. Οι υπόγειες σήραγγες εκτείνονταν σε απόσταση 218 μέτρων, φθάνοντας σε βάθος 20 μέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η κατασκευή ήταν ηλεκτροδοτούμενη και διέθετε σύστημα εξαερισμού και αποχέτευσης, ενώ περιελάμβανε αποχωρητήρια και αίθουσες για προσευχή. Είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί μακροχρόνια διαμονή και μπορούσε να χρησιμεύσει ως κέντρο διοίκησης.

EXPOSED:

Tunnels of Hamas’ general headquarters found within one of Yahya Sinwar’s hideout apartments located in northern Gaza.



Part of a long and branching tunnel network, the tunnel shaft in the apartment led to a 218 meter long tunnel, with a depth of about 20 meters. Inside… pic.twitter.com/gu2OQ4Rv9B