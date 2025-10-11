ΔΙΕΘΝΗ
Πλημμύρες στο Μεξικό: Αγνοούμενοι και τουλάχιστον 27 νεκροί - «Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό»

Χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί καθώς τα νερά κατέβαιναν με ταχύτητα στους δρόμους, παρασύροντας ακόμη και αυτοκίνητα

Φωτογραφία: EPA
Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό, σύμφωνα με τις αρχές, μετά από πλημμύρες που προκάλεσαν κατολισθήσεις και σάρωσαν σπίτια, οχήματα και γέφυρες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών. Η περιοχή Hidalgo στο ανατολικό Μεξικό επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη, με 16 θανάτους να καταγράφονται.

Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι.

Χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί καθώς τα νερά κατέβαιναν με ταχύτητα στους δρόμους, παρασύροντας ακόμη και αυτοκίνητα, ενώ οι αυτοκινητόδρομοι είχαν μπλοκαριστεί από φερτά υλικά και η ηλεκτροδότηση είχε κοπεί.

Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA

Η πρόεδρος του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει αναπτύξει 5.400 στελέχη για να βοηθήσουν τις κοινότητες, να καθαρίσουν τους δρόμους και να μοιράσουν βοήθεια.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Δουλεύουμε για να στηρίξουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε τους δρόμους και να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση».

Στην Puebla, ο κυβερνήτης Alejandro Armenta είπε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε αγνοούνται. Περίπου 80.000 άτομα έχουν επηρεαστεί από τον καιρό μόνο στην Puebla, σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας.

Στη Βερακρούζ, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό», δήλωσε ο Jose Cervantes, ιδιοκτήτης καφετέριας σε μία από τις πληγείσες περιοχές, στο πρακτορείο Reuters.

«Η πλημμύρα έφτασε σε ύψος ενάμιση μέτρο. Όλα πλημμύρισαν, η τραπεζαρία και όλο το εστιατόριο, η κουζίνα, το μπάνιο, η αίθουσα παιχνιδιών, ο ιδιωτικός χώρος. Όλα βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση», περιέγραψε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από BBC

