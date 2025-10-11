Πλημμύρες στο Μεξικό: Αγνοούμενοι και τουλάχιστον 27 νεκροί - «Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό»

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό, σύμφωνα με τις αρχές, μετά από πλημμύρες που προκάλεσαν κατολισθήσεις και σάρωσαν σπίτια, οχήματα και γέφυρες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών. Η περιοχή Hidalgo στο ανατολικό Μεξικό επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη, με 16 θανάτους να καταγράφονται.

Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι.

Χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί καθώς τα νερά κατέβαιναν με ταχύτητα στους δρόμους, παρασύροντας ακόμη και αυτοκίνητα, ενώ οι αυτοκινητόδρομοι είχαν μπλοκαριστεί από φερτά υλικά και η ηλεκτροδότηση είχε κοπεί.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει αναπτύξει 5.400 στελέχη για να βοηθήσουν τις κοινότητες, να καθαρίσουν τους δρόμους και να μοιράσουν βοήθεια.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Δουλεύουμε για να στηρίξουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε τους δρόμους και να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση».

A floating restaurant is being swept away by floodwaters in the municipality of Tuxpan, Veracruz, Mexico tonight. pic.twitter.com/YZfwGlhc44 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 11, 2025

Στην Puebla, ο κυβερνήτης Alejandro Armenta είπε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε αγνοούνται. Περίπου 80.000 άτομα έχουν επηρεαστεί από τον καιρό μόνο στην Puebla, σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας.

Στη Βερακρούζ, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

I hope the governor of Veracruz is safe — yes, she is. She confirmed that four people died due to flooding on October 10.- AVC Noticias



📍 Poza Rica, Veracruz, Mexico. pic.twitter.com/8Q3d29pHRq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 11, 2025

«Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό», δήλωσε ο Jose Cervantes, ιδιοκτήτης καφετέριας σε μία από τις πληγείσες περιοχές, στο πρακτορείο Reuters.

«Η πλημμύρα έφτασε σε ύψος ενάμιση μέτρο. Όλα πλημμύρισαν, η τραπεζαρία και όλο το εστιατόριο, η κουζίνα, το μπάνιο, η αίθουσα παιχνιδιών, ο ιδιωτικός χώρος. Όλα βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση», περιέγραψε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από BBC