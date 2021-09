Πέθανε ο μπασίστας των «Status Quo», Άλαν Λάνκαστερ

Ο ιδρυτής των Status Quo, Άλαν Λάνκαστερ πέθανε σήμερα σε ηλικία 72 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του συγκροτήματος.

Ο μπασίστας συμμετείχε σε μεγάλες επιτυχίες με το συγκρότημα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και του 1970 όπως το «Rockin' All over the World» και «What You Want».

Ο τραγουδιστής των Status Quo, Φράνσις Ρόσι, δήλωσε ότι ο Λάνκαστερ αποτελούσε «αναπόσπαστο» μέρος της μουσικής του συγκροτήματος αποτίοντας του φόρο τιμής.

Το συγκρότημα Status Quo - Πηγή: Associated Press.

«Λυπάμαι πολύ που άκουσα το θάνατο του Άλαν. Ήμασταν φίλοι και συνάδελφοι για πολλά χρόνια και πετύχαμε φανταστικές επιτυχίες μαζί με τους Rick Parfitt και John Coghlan. Ο Άλαν ήταν αναπόσπαστο μέρος της μουσικής μας και της τεράστιας επιτυχίας των Status Quo κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60 και του '70» είπε μεταξύ άλλων ο Ρόσι.

Το συγκρότημα Status Quo - Πηγή: Alan Lancaster / Facebook.

Ο Λάνκαστερ, που γεννήθηκε στο Πέκαμ, στο νότιο Λονδίνο, το 1949, έκανε περιοδεία για τελευταία φορά με το συγκρότημα το 2014. Ο μουσικός, ο οποίος φέρεται να ζούσε στην Αυστραλία, έπαιξε επίσης με τους Bombers και τους Party Boys.

Ο Ρόσι και ο Λάνκαστερ άρχισαν να παίζουν μαζί στη δεκαετία του 1960 με πολλά διαφορετικά ονόματα συγκροτημάτων πριν φτιάξουν τους Status Quo.

Σύμφωνα με την Official Charts Company, το γκρουπ είχε τέσσερα άλμπουμ που φτάσανε στο νούμερο 1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από την πλευρά του, ο μάναζτερ των Status Quo, Σιμόν Πόρτερ, δήλωσε μεταξύ άλλων τα ειλικρινή του συλληπτήρια στην οικογένεια του Λάνκαστερ.

Με πληροφορίες από Guardian