Επτά νεκροί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες στη Ρουμανία: Το χρονικό του τροχαίου και οι νέες πληροφορίες

Επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία, όταν το μίνι μπας στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα μετά από προσπέραση και συγκρούστηκε με νταλίκα.

Όπως μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο για άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία ταξίδευαν για τη Λιόν για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη γαλλική ομάδα, την Πέμπτη.

Σήμερα το πρωί, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ανέφερε σε τηλεοπτικές δηλώσεις τους, ότι «το υπουργείο ασχολείται ιδιαίτερα με την περίπτωση αυτή. Ο υπουργός βρίσκεται σε συνεχή επαφή, όλο προσπαθούμε όλοι να μάθουμε περισσότερε πληροφορίες για το τι συνέβη και ελπίζω ότι σε λίγη ώρα θα είμαστε σε θέση αν εκδώσουμε επίσημη ανακοίνωση. Η ελληνική πρεσβεία έχει στείλει εκπρόσωπο στη Ρουμανία».

Συνολικά στο όχημα επέβαιναν 10 άτομα. Οι άλλοι τρεις επιβάτες είναι τραυματισμένοι. Για την κατάσταση της υγείας τους, μίλησε στο Mega το βράδυ, ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα όπου νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, Dorel Sandesc. Όπως ενημέρωσε, ο ένας οπαδός έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ενώ τόνισε ότι οι άλλοι δύο φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν επιφανειακά τραύματα.



ΠΑΟΚ: Το χρονικό του τροχαίου στη Ρουμανία με τους 7 νεκρούς

Φίλοι του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν από την Βόρεια Ελλάδα με κατεύθυνση τη Λιόν, για τον αγώνα της Πέμπτης.

Το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής και δρόμο επικίνδυνο όπως τονίζουν τα τοπικά μέσα, ο οδηγός του μικρού μαύρου βαν με τους φιλάθλους, επεδίωξε μια αρκετά επικίνδυνη προσπέραση.

Αφού προσπέρασε από τα αριστερά ένα βυτιοφόρο και πριν προλάβει να επιστρέψει στη λωρίδα του, προσέκρουσε μετωπικά με διερχόμενη νταλίκα. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, το βαν εκσφενδονίστηκε και σκόρπισε σε κομμάτια. Επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα έχασαν τη ζωή τους ακαριαία.

Μερικά λεπτά αργότερα, η εθνική 6 έχει παραλύσει. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και ασθενοφόρα, ενώ το μίνι μπας έχει μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα.



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Μερικές ώρες, αφότου έγινε γνωστή η είδηση για το πολύνεκρο στη Ρουμανία, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση:

«Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει.

27.01.2026Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά.Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού.Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Στον αβάσταχτο πόνο τους, δεν θα είναι μόνες. Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για να απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο.Η σκέψη μας είναι και στους τραυματίες, που δίνουν τον δικό τους αγώνα.Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, θα είμαστε πάντα δίπλα τους.Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…».

ΠΑΟΚ: Τα πιθανά αίτια του πολύνεκρου τροχαίου

Ο Titi Aur, ειδικός στην αμυντική οδήγηση, εξήγησε στο Digi24 ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές αιτίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία: «αυτό που συνέβη είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν πρόκειται για κλασική απώλεια ελέγχου. Δηλαδή δεν κινούνταν ευθεία και απλώς πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, κάτι που θα μας έκανε να υποθέσουμε ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε ή ήταν εξαντλημένος. Έκανε προσπέραση, όχι ακριβώς στο όριο, είχε ξεκάθαρα χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα. Όμως, σε κάποιο σημείο έστριψε ελαφρά αριστερά και συνέχισε ευθεία προς το φορτηγό».

Τροχαίο στη Ρουμανία: Το ενδεχόμενο της αδιαθεσίας

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ενδεχόμενο είναι ο οδηγός να αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία. «Ο ύπνος είναι λιγότερο πιθανός, γιατί μόλις είχε ολοκληρώσει προσπέραση. Ή μπορεί να υπήρξε έντονη απόσπαση προσοχής, κάτι που συμβαίνει συχνά σε έμπειρους οδηγούς, που διανύουν μεγάλες αποστάσεις και θεωρούν ότι, αφού έχουν κάνει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες προσπεράσεις, “τι σημασία έχει άλλη μία;” και πίστεψαν ότι η προσπέραση είχε ήδη τελειώσει».

«Μια απόσπαση προσοχής, ώστε να μη συνειδητοποιήσει ότι το όχημα έστριβε αριστερά. Το γεγονός ότι κατευθύνθηκε ευθεία προς το φορτηγό, χωρίς καμία προσπάθεια αποφυγής, με κάνει να πιστεύω ότι η κίνησή του ήταν ασυνείδητη, είτε λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας είτε επειδή η προσοχή του ήταν αλλού».

«Ένας οδηγός που κοιτάζει μπροστά και είναι συγκεντρωμένος στον δρόμο δεν έχει κανέναν λόγο να στρίψει έτσι αριστερά και να μπει πάνω στο φορτηγό», κατέληξε.





ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τροχαίο στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ: Τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος σύμφωνα με ειδικό

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τροχαίο στη Ρουμανία: Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη



