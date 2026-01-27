Τροχαίο στη Ρουμανία: Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη

Η ανάρτηση Σαββίδη για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Ο Ιβάν Σαββίδης, πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εξέδωσε συλλυπητήρια δήλωση σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι της ελληνικής ομάδας.

Η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, έχει αναρτήσει μία μαύρη κορδέλα ως ένδειξη πένθους, με τον κ. Σαββίδη να αναφέρει: «Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας».

«Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.

Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες.

Ιβάν Σαββίδης».

Τροχαίο στη Ρουμανία: Νεαρής ηλικίας οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Από τις, μέχρι στιγμής, πληροφορίες προκύπτει πως οι φίλαθλοι, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία μετά το τροχαίο δυστύχημα, ήταν νεαρής ηλικίας, από περιοχές της Ημαθίας, της Κατερίνης και της Θεσσαλονίκης.

Ως προς τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπως μεταδίδει το digi24.ro, το mini bus που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, προσπέρασε ένα όχημα στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Lugoj, ενώ προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο, πριν εκσφενδονιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα βανάκια και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ για ευρωπαϊκούς αγώνες, επιλέγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή (μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας) που είναι χώρες μέλη της ΕΕ για να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή στα σύνορα Σκοπίων, Βοσνίας και Σερβίας που είναι εκτός ΕΕ.

Την ίδια ώρα, ο πρόξενος της Ελλάδας στο Βουκουρέστι κ. Ευθύμιος Φωκάς, επικεφαλής υπαλλήλων τη πρεσβείας, μεταβαίνει αεροπορικώς στην Τιμισοάρα προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες για την καλύτερη νοσηλεία των τραυματιών.

Όπως έγινε γνωστό απο την ελληνική διπλωματική αποστολή στην Ρουμανία, η πρεσβεία πληροφορήθηκε το δραματικό γεγονός από το τηλεφώνημα του διασωθέντα φιλάθλου.

Η αστυνομία της Τιμοσοάρα ανακοίνωσε πως οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός του mini bus επιχείρησε προσπέραση. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του, ακούμπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα φορτηγό (TIR), το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.