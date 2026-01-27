Τροχαίο στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ: Τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος σύμφωνα με ειδικό

Επτά άτομα και, όπως επιβεβαίωσε σχετικά εκπρόσωπος των διπλωματικών αρχών στο Βουκουρέστι, οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων του σημερινού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, στην περιοχή Timiş.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρουμανίας, ένα μίνιμπας, που μετέφερε τους φιλάθλους προς τη Γαλλία στο περιθώριο του αγώνα της ελληνικής ομάδας με τη Λυών, επιχείρησε προσπέραση και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει στη λωρίδα του, όμως συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που κινούνταν κανονικά. Το μίνιμπας εξετράπη στη συνέχεια στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό.

Ο Titi Aur, ειδικός στην αμυντική οδήγηση, εξήγησε στο Digi24 ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές αιτίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία: «αυτό που συνέβη είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν πρόκειται για κλασική απώλεια ελέγχου. Δηλαδή δεν κινούνταν ευθεία και απλώς πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, κάτι που θα μας έκανε να υποθέσουμε ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε ή ήταν εξαντλημένος. Έκανε προσπέραση, όχι ακριβώς στο όριο, είχε ξεκάθαρα χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα. Όμως, σε κάποιο σημείο έστριψε ελαφρά αριστερά και συνέχισε ευθεία προς το φορτηγό».

Τροχαίο στη Ρουμανία: Το ενδεχόμενο της αδιαθεσίας

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ενδεχόμενο είναι ο οδηγός να αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία. «Ο ύπνος είναι λιγότερο πιθανός, γιατί μόλις είχε ολοκληρώσει προσπέραση. Ή μπορεί να υπήρξε έντονη απόσπαση προσοχής, κάτι που συμβαίνει συχνά σε έμπειρους οδηγούς, που διανύουν μεγάλες αποστάσεις και θεωρούν ότι, αφού έχουν κάνει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες προσπεράσεις, “τι σημασία έχει άλλη μία;” και πίστεψαν ότι η προσπέραση είχε ήδη τελειώσει».

«Μια απόσπαση προσοχής, ώστε να μη συνειδητοποιήσει ότι το όχημα έστριβε αριστερά. Το γεγονός ότι κατευθύνθηκε ευθεία προς το φορτηγό, χωρίς καμία προσπάθεια αποφυγής, με κάνει να πιστεύω ότι η κίνησή του ήταν ασυνείδητη, είτε λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας είτε επειδή η προσοχή του ήταν αλλού».

«Ένας οδηγός που κοιτάζει μπροστά και είναι συγκεντρωμένος στον δρόμο δεν έχει κανέναν λόγο να στρίψει έτσι αριστερά και να μπει πάνω στο φορτηγό», κατέληξε.

Τροχαίο στη Ρουμανία: Η κατάσταση των τραυματιών

Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Φίλοι των θυμάτων μίλησαν στο ΕΡΤnews, αναφέροντας πως ήταν αγαπητά παιδιά, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και γι’ αυτό το λόγο οργάνωναν εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη εκδρομή. Το μίνι βαν μάλιστα είχε νοικιαστεί από την Αλεξάνδρεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews πέντε από τους επιβαίνοντες κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με τους τρεις από αυτούς να έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, τρία θύματα είναι από τη Θεσσαλονίκη (Συκιές, Νεάπολη και Εύοσμο) και ένα από την Κατερίνη.

Όπως μεταδίδει το digi24.ro, το mini bus που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, προσπέρασε ένα όχημα στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Lugoj, ενώ προσπαθώντας να επανέλθει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο, πριν εκσφενδονιστεί στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Η αστυνομία της Τιμοσοάρα ανακοίνωσε πως οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός του mini bus επιχείρησε προσπέραση. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του, ακούμπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα φορτηγό (TIR), το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα βανάκια και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ για ευρωπαϊκούς αγώνες, επιλέγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή (μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας) που είναι χώρες μέλη της ΕΕ για να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή στα σύνορα Σκοπίων, Βοσνίας και Σερβίας που είναι εκτός ΕΕ.

Με πληροφορίες από digi24.ro

