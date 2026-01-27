ΠΑΟΚ: Μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα - Κεριά για τα θύματα στη Ρουμανία

Πλήθος κόσμου, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής, συγκεντρώνεται από το απόγευμα της Τρίτης (27/1) έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας ένα κερί ή ένα κασκόλ για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Οι σημαίες στο γήπεδο του «Δικεφάλου του Βορρά» κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη θρήνου για τα επτά θύματα-φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Έξω από το γήπεδο βρέθηκε και μέλη της ομάδας του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, μεταξύ αυτών ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Χρήστος Καρυπίδης, ο Αντελίνο Βιεϊρίνι, η Μαρία Γκοβντσάρεβα και από ποδοσφαιριστές οι Τάισον, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Κεντζιόρα.

Μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα / Eurokinissi

Κεριά έξω από την Τούμπα για τα θύματα του τροχαίου / Eurokinissi

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αφήνουν κεριά έξω από την Τούμπα / Eurokinissi

Σε κλίμα πένθους η ομάδα του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία / Eurokinissi

Τι είπε ειδικός για τα αίτια του δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Titi Aur, εμπειρογνώμονας, εξήγησε στο Digi24 ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές αιτίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία: «αυτό που συνέβη είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν πρόκειται για κλασική απώλεια ελέγχου. Δηλαδή δεν κινούνταν ευθεία και απλώς πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, κάτι που θα μας έκανε να υποθέσουμε ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε ή ήταν εξαντλημένος. Έκανε προσπέραση, όχι ακριβώς στο όριο, είχε ξεκάθαρα χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα. Όμως, σε κάποιο σημείο έστριψε ελαφρά αριστερά και συνέχισε ευθεία προς το φορτηγό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ενδεχόμενο είναι ο οδηγός να αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία. «Ο ύπνος είναι λιγότερο πιθανός, γιατί μόλις είχε ολοκληρώσει προσπέραση. Ή μπορεί να υπήρξε έντονη απόσπαση προσοχής, κάτι που συμβαίνει συχνά σε έμπειρους οδηγούς, που διανύουν μεγάλες αποστάσεις και θεωρούν ότι, αφού έχουν κάνει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες προσπεράσεις, “τι σημασία έχει άλλη μία;” και πίστεψαν ότι η προσπέραση είχε ήδη τελειώσει».

«Μια απόσπαση προσοχής, ώστε να μη συνειδητοποιήσει ότι το όχημα έστριβε αριστερά. Το γεγονός ότι κατευθύνθηκε ευθεία προς το φορτηγό, χωρίς καμία προσπάθεια αποφυγής, με κάνει να πιστεύω ότι η κίνησή του ήταν ασυνείδητη, είτε λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας είτε επειδή η προσοχή του ήταν αλλού».

«Ένας οδηγός που κοιτάζει μπροστά και είναι συγκεντρωμένος στον δρόμο δεν έχει κανέναν λόγο να στρίψει έτσι αριστερά και να μπει πάνω στο φορτηγό», κατέληξε.

