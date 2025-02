Πάνω από 1.000 μουσικοί κυκλοφορούν «σιωπηλό» άλμπουμ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τεχνητή νοημοσύνη

Περισσότεροι από 1.000 μουσικοί, μεταξύ των οποίων η Κέιτ Μπους, ο Χανς Ζίμερ και οι Clash, κυκλοφόρησαν την Τρίτη ένα σιωπηλό άλμπουμ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στις προτεινόμενες αλλαγές στους νόμους πνευματικών δικαιωμάτων της Βρετανίας, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις εταιρείες τεχνολογίας να εκπαιδεύουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας το έργο τους.

Οι δημιουργικές βιομηχανίες παγκοσμίως παλεύουν με τις νομικές και ηθικές επιπτώσεις των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορούν να παράγουν δικά τους έργα αφού εκπαιδευτούν, χωρίς όμως να αποζημιώνονται οι δημιουργοί του αρχικού περιεχομένου που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προτείνει χαλάρωση των νόμων που σήμερα δίνουν στους δημιουργούς λογοτεχνικών, δραματικών, μουσικών και καλλιτεχνικών έργων το δικαίωμα να ελέγχουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έργο τους.

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα επιτρέπουν στους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους με οποιοδήποτε υλικό στο οποίο έχουν νόμιμη πρόσβαση. Αν κάποιος καλλιτέχνης δεν επιθυμεί το έργο του να χρησιμοποιηθεί στην εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης, τότε θα πρέπει να το διευκρινίσει προληπτικά.

Οι αλλαγές έχουν επικριθεί έντονα από πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δίνει στους δημιουργούς τον αποκλειστικό έλεγχο πάνω στο έργο τους.

«Στη μουσική του μέλλοντος, οι φωνές μας θα ακούγονται ακόμη;», αναρωτήθηκε η Αγγλίδα τραγουδίστρια Κέιτ Μπους, η οποία είδε τη μεγάλη επιτυχία της «Running Up That Hill» του 1985 να επιστρέφει στα μουσικά charts το 2022 χάρη στη σειρά του Netflix «Stranger Things». Το σιωπηλό άλμπουμ με τίτλο «Is This What We Want?» περιλαμβάνει ηχογραφήσεις άδειων στούντιο και χώρων παραστάσεων για να αναπαραστήσει, σύμφωνα με τους διοργανωτές, τον πιθανό αντίκτυπο στον βιοπορισμό των καλλιτεχνών σε περίπτωση που οι αλλαγές προχωρήσουν. Ο κατάλογος των 12 κομματιών σε συνδυασμό δημιουργεί την πρόταση: «Η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να νομιμοποιήσει την κλοπή μουσικής προς όφελος των εταιρειών AI».

Το γράμμα των Έλτον Τζον και Πολ ΜακΚάρτνεϊ στη Βρετανική κυβέρνηση

Σε ξεχωριστή επιστολή προς τους Times τη Δευτέρα, οι Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, Έλτον Τζον και Πολ ΜακΚάρτνεϊ προειδοποίησαν επίσης για τις προτεινόμενες αλλαγές, λέγοντας ότι το ισχύον σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων «είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι κάτοχοι δικαιωμάτων εργάζονται στη Βρετανία».

Η Μπους, μαζί με άλλους 34 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Dua Lipa, Εντ Σίραν και Στίβεν Φράι υπέγραψαν την επιστολή. Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις νομικές αλλαγές θα ολοκληρωθεί αργότερα την Τρίτη.

Ως απάντηση στην κυκλοφορία του άλμπουμ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι το ισχύον καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων εμποδίζει τις δημιουργικές βιομηχανίες, τα μέσα ενημέρωσης και τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να «αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους».

«Έχουμε ασχοληθεί εκτενώς με αυτούς τους τομείς και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης θα παρουσιαστούν στο σύντομο μέλλον.

Οι Άνι Λένοξ, Imogen Heap και Κατ Στίβενς είναι μεταξύ των μουσικών που παροτρύνουν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα σχέδιά της.

«Η πρόταση της κυβέρνησης θα παραδώσει το έργο ζωής των μουσικών της χώρας στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, δωρεάν, επιτρέποντας στις εταιρείες αυτές να εκμεταλλευτούν το έργο των μουσικών για να τους ξεπεράσουν», δήλωσε ο διοργανωτής Εντ Νιούτον-Ρεξ ιδρυτής της Fairly Trained, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που πιστοποιεί εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για δικαιότερες πρακτικές εκπαίδευσης των μοντέλων τους.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιταλία: Αρμάνι και Μοράτι έγιναν στόχοι τηλεφωνικής απάτης που μιμείται τη φωνή του υπουργού Άμυνας με AI