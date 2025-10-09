Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί πανηγυρίζουν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Στο άκουσμα της ανακοίνωσης ότι Χαμάς και Ισραήλ συμφωνούν για την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, οι δρόμοι του Τελ Αβίβ και της νότιας Γάζας, γέμισαν με πανηγυρισμούς.

Πλήθος Παλαιστινίων γιόρτασε το τέλος του πολέμου, χωρίς βέβαια να ξεχνούν τον πόνο και τις αμέτρητες απώλειες των δύο τελευταίων ετών. «Σήμερα το πρωί, όταν ακούσαμε τα νέα για την εκεχειρία, νιώσαμε και χαρά και πόνο», δήλωσε στο BBC η Ουμ Χασάν, 38 ετών, που έχασε τον 16χρονο γιο της στον πόλεμο. «Από τη χαρά, νέοι και ηλικιωμένοι άρχισαν να φωνάζουν, να βγαίνουν στους δρόμους. Όσοι όμως είχαν χάσει αγαπημένους τους, άρχισαν να τους θυμούνται και να αναρωτιούνται πώς θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας χωρίς αυτούς», είπε συγκινημένη.

Οι εικόνες που ήλθαν από τη Γάζα αποτυπώνουν το δίπολο χαράς και θλίψης: σημαίες που κυματίζουν, παιδιά που τρέχουν στους δρόμους, αλλά κάποια βλέμματα μένουν κενά, για έναν λαό που πανηγυρίζει την ειρήνη και θρηνεί τους νεκρούς του.

Φωνές χαράς ακούστηκαν και στο Τελ Αβίβ, με τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, να ανακουφίζονται καθώς αναμένουν την επιστροφή των δικών τους ανθρώπων από τη Χαμάς.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, στη Νότια Γάζα/ Φωτ.: EPA

Η Einav Zangauker, μητέρα ομήρου, πανηγυρίζει μετά την ανακοίνωση της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, / Φωτ.: EPA

«Νιώσαμε χαρά αλλά και πόνο» - Το δίπολο συναισθημάτων για τον λαό της Παλαιστίνης την 9η Οκτωβρίου / Φωτ.: EPA

Συγκινημένοι οι συγγενείς των ομήρων στο Τελ Αβίβ μετά την ανακοίνωση ότι μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο που προβλέπει και τν επιστροφή των ομήρων / Φωτ.: EPA

Σημαίες του Ισραήλ και της Αμερικής στο Τελ Αβίβ για την αποδοχή της 1ης φάσης της συμφωνίας από Χαμάς και Ισραήλ /Φωτ.: EPA