Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί πανηγυρίζουν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

ΦΩΝΕΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ - «ΧΑΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ» ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΑΘΗΚΑΝ

LifO Newsroom
Φωνές χαράς και συγκίνηση σε Τελ Αβίβ και της Γάζας για την πρώτη φάση συμφωνίας του Ισραήλ με τη Χαμάς / Φωτ EPA
Στο άκουσμα της ανακοίνωσης ότι Χαμάς και Ισραήλ συμφωνούν για την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, οι δρόμοι του Τελ Αβίβ και της νότιας Γάζας, γέμισαν με πανηγυρισμούς.

Πλήθος Παλαιστινίων γιόρτασε το τέλος του πολέμου, χωρίς βέβαια να ξεχνούν τον πόνο και τις αμέτρητες απώλειες των δύο τελευταίων ετών. «Σήμερα το πρωί, όταν ακούσαμε τα νέα για την εκεχειρία, νιώσαμε και χαρά και πόνο», δήλωσε στο BBC η Ουμ Χασάν, 38 ετών, που έχασε τον 16χρονο γιο της στον πόλεμο. «Από τη χαρά, νέοι και ηλικιωμένοι άρχισαν να φωνάζουν, να βγαίνουν στους δρόμους. Όσοι όμως είχαν χάσει αγαπημένους τους, άρχισαν να τους θυμούνται και να αναρωτιούνται πώς θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας χωρίς αυτούς», είπε συγκινημένη.

Οι εικόνες που ήλθαν από τη Γάζα αποτυπώνουν το δίπολο χαράς και θλίψης: σημαίες που κυματίζουν, παιδιά που τρέχουν στους δρόμους, αλλά κάποια βλέμματα μένουν κενά, για έναν λαό που πανηγυρίζει την ειρήνη και θρηνεί τους νεκρούς του.

Φωνές χαράς ακούστηκαν και στο Τελ Αβίβ, με τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, να ανακουφίζονται καθώς αναμένουν την επιστροφή των δικών τους ανθρώπων από τη Χαμάς.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, στη Νότια Γάζα/ Φωτ.: EPA
Η Einav Zangauker, μητέρα ομήρου, πανηγυρίζει μετά την ανακοίνωση της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, / Φωτ.: EPA
«Νιώσαμε χαρά αλλά και πόνο» - Το δίπολο συναισθημάτων για τον λαό της Παλαιστίνης την 9η Οκτωβρίου / Φωτ.: EPA
Συγκινημένοι οι συγγενείς των ομήρων στο Τελ Αβίβ μετά την ανακοίνωση ότι μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο που προβλέπει και τν επιστροφή των ομήρων / Φωτ.: EPA
Σημαίες του Ισραήλ και της Αμερικής στο Τελ Αβίβ για την αποδοχή της 1ης φάσης της συμφωνίας από Χαμάς και Ισραήλ /Φωτ.: EPA
Από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν στους δρόμους της Γάζας / Φωτ.: EPA
 
 
 
 
