Η Ουκρανία κατέστρεψε το πιο προηγμένο τανκ της Ρωσίας με σουηδικό εκτοξευτή ρουκετών

Δραματικές εξακολουθούν να είναι οι εικόνες που έρχονται από την εμπόλεμη Ουκρανία, 77η ημέρα της ρωσικής εισβολής.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή που οι ουκρανικές δυνάμεις καταστρέφουν το T-90M, ένα από τα πιο προηγμένα τανκς της Ρωσίας.

Στα πλάνα που έρχονται από drone, το νέο T-90M εκρήγνυται και τυλίγεται στις φλόγες κατά τη διάρκεια μαχών στην ανατολική Ουκρανία, στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου. Στην αρχή του βίντεο διακρίνονται καπνοί και φλόγες να υψώνονται από αρκετά άλλα σημεία. Στη συνέχεια μία ρουκέτα πλήττει το τανκ. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, το τανκ επλήγη από σουηδικής κατασκευής εκτοξευτή ρουκετών.

«Το καμάρι της ρωσικής βιομηχανίας τανκ καταστράφηκε από έναν σουηδικό εκτοξευτήρα αντιαρματικών ρουκετών Carl Gustaf. Ευχαριστούμε τον σουηδικό λαό και τον βασιλιά για τη βοήθειά τους», ανέφερε με ανάρτησή του το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new 🇷🇺T-90M "Breakthrough" tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx