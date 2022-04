Ουκρανία: Οι Ρώσοι «θέλουν να ισοπεδώσουν» το Azovstal - «Συνεχείς βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο», λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη μια φερόμενη υποκλοπή επικοινωνιών ενός διοικητή ρωσικής μονάδας εδάφους, ο οποίος είπε ότι ρωσικά αεροσκάφη σχεδιάζουν «να ισοπεδώσουν τα πάντα» στο Azovstal, το εργοστάσιο χάλυβα που αποτελεί τον τελευταίο βασικό θύλακα αντίστασης στη Μαριούπολη.

Στην ηχογράφηση που κυκλοφόρησε φέρεται να μιλά ο αρχηγός μιας ρωσικής διμοιρίας, τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από το Azovstal.

Το CNN, ωστόσο, αναφέρει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί για την αυθεντικότητα της ηχογράφησης. Νωρίτερα, η SBU δημοσίευσε υποκλοπή επικοινωνίας Ρώσων στρατιωτών που φέρονται να συζητούν για δολοφονίες και βιασμούς αμάχων, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς για εγκλήματα πολέμου από ρωσικά στρατεύματα. Η εξωτερική υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας έχει επίσης υποκλέψει ραδιοεπικοινωνίες όπου Ρώσοι στρατιώτες μιλούσαν για πυροβολισμούς στρατιωτών και αμάχων στην Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά το αμιγώς στρατιωτικό σκέλος η Μαριούπολη μπορεί να πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων μέσα σε μερικές ημέρες, εκτίμησε σήμερα ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Τελικά, αναμένουμε όντως την πλήρη καταστροφή της πόλης και πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων στη Μαριούπολη», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του «ευαίσθητου» θέματος για το οποίο μιλούσε.

«Μέχρι τις 9 Μαΐου ο Πούτιν θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι απελευθέρωσε τη Μαριούπολη […] Για αυτό, υποθέτω ότι η Μαριούπολη θα είναι υπό τον έλεγχο του τις επόμενες ημέρες» είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μιλώντας σε Αμερικανούς δημοσιογράφους.

Ο ρωσικός στρατός υποσχέθηκε σε Ουκρανούς μαχητές από τη Μαριούπολη που εξακολουθούν να βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Azovstal, ότι «όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί» εάν παραδοθούν σήμερα. Σύμφωνα με τη Μόσχα, την περασμένη εβδομάδα περισσότεροι από χίλιοι Ουκρανοί στρατιώτες παραδόθηκαν στη Μαριούπολη, αλλά πολλές εκατοντάδες άλλοι, σύμφωνα με τους φιλορώσους αυτονομιστές, εξακολουθούν να είναι περιχαρακωμένοι στο Azovstal, όπου ηγούνται μιας σκληρής αντίστασης.

