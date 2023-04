Ουκρανία: Επαναπατρίστηκαν 31 παιδιά που είχαν μεταφερθεί παράνομα στη Ρωσία

Τριάντα ένα παιδιά επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους στην Ουκρανία μετά από επιχείρηση για τον επαναπατρισμό τους από τη Ρωσία ή την Κριμαία.

Τα παιδιά είχαν μεταφερθεί παράνομα από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μητέρες αγκάλιασαν γιους και κόρες καθώς διέσχιζαν τα σύνορα από τη Λευκορωσία στην Ουκρανία χθες, μετά μια δύσκολη αποστολή διάσωσης με ταξίδια σε τέσσερις χώρες.

«Τριάντα ένα παιδιά επέστρεψαν στην Ουκρανία μετά την παράνομη μεταφορά τους στη Ρωσία από εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΜΚΟ Save Ukraine.

«Σήμερα υποδεχόμαστε άλλα 31 παιδιά που επιστρέφουν στα σπίτια τους, τα οποία είχαν μεταφερθεί παράνομα από Ρώσους από κατεχόμενα εδάφη», έγραψε ο Μίκολα Κουλέμπα, στέλεχος της μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Some damned good Friday news: Good people at Save Ukraine have returned 31 more Ukrainian children. Kidnapped by Russia from #Ukraine's Kherson & Kharkiv regions & were held in captivity for several months. Needless to say, their parents are VERY happy https://t.co/4HDIrRN34S pic.twitter.com/UEwEvkLgod — Glasnost Gone (@GlasnostGone) April 7, 2023

Τα παιδιά είχαν οδηγηθεί στη Ρωσία από το Χάρκοβο και τη Χερσώνα, όπως διευκρινίζει η οργάνωση, της οποίας βασική αποστολή είναι η καταπολέμηση του «εκτοπισμού παιδιών της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, τα παιδιά που κρατούσαν βαλίτσες και τσάντες διέσχισαν τα σύνορα περπατώντας την Παρασκευή, μαζί με συγγενείς τους, μετά ανέβηκαν σε ένα λεωφορείο για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

31 deported children were returned to Ukraine, says Mykola Kuleba, executive director of the charity organization Save Ukraine. He added that with each mission, the number of hours of FSB interrogations and trials that families go through to get their children back increases. pic.twitter.com/kzbbQyyUJX — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 8, 2023

Ο Μίκολα Κουλέμπα χαιρέτισε τις μητέρες ηρωικές, που που πήγαν να πάρουν τα παιδιά τους και δήλωσε ότι ήταν η «πιο δύσκολη αποστολή» που έπρεπε να φέρει εις πέρας η ΜΚΟ.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία επρόκειτο να φέρει πίσω δύο εγγόνια πέθανε από το «στρες», όπως έγραψε στο Facebook ο Κουλέμπα, διευκρινίζοντας ότι οι Ουκρανές γυναίκες υποβλήθηκαν σε ανάκριση 13 ωρών από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB).

Οι αρχές του Κιέβου εκτιμούν ότι πάνω από 16.000 παιδιά από την Ουκρανία έχουν «απαχθεί» και μεταφερθεί στη Ρωσία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Πολλά ακόμα φέρεται να έχουν δοθεί σε ανάδοχες οικογένειες.

Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες περί απαγωγών και αναφέρει ότι έσωσε τα παιδιά της Ουκρανίας απομακρύνοντάς τα από τις μάχες. Σημειώνει δε, ότι εφαρμόζει διαδικασίες για την επανένωσή τους με τις οικογένειές τους.

Today, we meet at home another 31 Ukrainian children, illegally deported by the Russians from the occupied territories. This was the most difficult of all previous rescue missions. pic.twitter.com/K8fG6sFD3b — Save Ukraine (@SaveukraineUs) April 8, 2023

Στις 17 Μαρτίου, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένα ιστορικό ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος «φέρεται να είναι υπεύθυνος για το έγκλημα πολέμου του παράνομου εκτοπισμού Ουκρανών ανηλίκων από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Το ΔΠΔ που εδρεύει στη Χάγη εξέδωσε επίσης διεθνές ένταλμα σύλληψης για τη Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα, την επίτροπο για τα δικαιώματα του παιδιού στη Ρωσική Ομοσπονδία, για παρόμοιους λόγους.

Сhildren abducted by Russians from the Kherson and Kharkiv regions have been reunited with their families after several months of separation. They are now safe but in need of psychological and physical recovery.



Follow the updates💛💙 pic.twitter.com/dXGN5FTHp9 — Save Ukraine (@SaveukraineUs) April 7, 2023

Με πληροφορίες του AFP/Reuters