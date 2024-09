Ουαλία: Πλημμύρισε το θέατρο του Άντονι Χόπκινς

Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Ουαλία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει και το θέατρο Sir Anthony Hopkins, του δημοφιλούς ηθοποιού, στο Port Talbot.

Oι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στους δρόμους και την κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα στην Ουαλία.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινο συναγερμό για τη νότια Αγγλία και τη νότια Ουαλία προειδοποιώντας για πλημμύρες αλλά ακόμα και πιθανές διακοπές ρεύματος.

Video shows the Sir Anthony Hopkins Theatre in Port Talbot submerged in water following heavy rain.



The Met Office has issued a yellow alert for southern England and south Wales warning of flooding and possible power cuts.



