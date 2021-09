Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο οίκος Balenciaga, που κατηγορείται ότι ένα παντελόνι 1.190 δολαρίων προσβάλλει την κουλτούρα των μαύρων.

Το επίμαχο παντελόνι περιλαμβάνει «ενσωματωμένο» ένα εσώρουχο τύπου μπόξερ, που προεξέχει από το πάνω μέρος, μιμούμενο το διάσημο στιλ των χιπ χοπ μουσικών.

Ο οίκος Balenciaga σημείωσε πως συχνά συνδυάζει κομμάτια σε ένα μοναδικό ρούχο, φέρνοντας ως παράδειγμα «κομμάτια τζιν πάνω από παντελόνια φόρμας και πουκάμισα με κουμπιά πάνω από t-shirt. «Το συγκεκριμένο παντελόνι είναι επέκταση αυτού του οράματος», σχολίασε η Ludivine Pont, επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ.

Black men being discriminated against and devalued for sagging pants and Balenciaga is profiting off the style. Crazy how it’s ghetto until they put a price on it pic.twitter.com/ujjFkHfYnt