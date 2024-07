Ολυμπιακοί Αγώνες: Επίθεση PETA στη Lady Gaga για το σόου με τα φτερά στην τελετή έναρξης

Δριμεία επίθεση κατά της Lady Gaga εξαπέλυσε η φιλοζωική οργάνωση PETA, μετά την εμφάνιση της ποπ τραγουδίστριας στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο εντυπωσιακό show η καλλιτέχνις εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό παλτό από μαύρα φτερά στρουθοκαμήλου ενώ η ομάδα των οκτώ χορευτών που τη συνόδευε κρατούσε μεγάλα ροζ και λευκά φτερά.

«Lady Gaga το να φοράς φτερά είναι εξοργιστικό! Τα πουλιά χρειάζονται τα φτερά τους, όχι εσύ Gaga! Το να προέρχονται από την φυσική διαδικασία αλλαγής πτερώματος δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Συνήθως αυτά προέρχονται από πάπιες, στρουθοκαμήλους και άλλα πουλιά, τα οποία ξεπουπουλιάζονται αφού τα έχουν σκοτώσει ή τα έχουν τραβήξει με επώδυνο τρόπο από το δέρμα τους ενώ βρίσκονται ακόμα στη ζωή. Σε παρακαλούμε μην ξαναφορέσεις φτερά ξανά!», αναφέρει η ανάρτηση της PETA (Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων) στον επίσημο λογαριασμό της φιλοζωικής οργάνωσης στο X, το Σάββατο, 27 Ιουλίου, μία μέρα μετά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

How 𝙨𝙝𝙖𝙡𝙡𝙤𝙬 can you be @ladygaga ? As an artist who challenges norms, it’s time for you to embrace animal-free fashion. #OpeningCeremony pic.twitter.com/mNFk2854gm

Η απάντηση των χρηστών στην ανάρτηση της PETA ήταν άμεση με τους περισσότερους να υπερασπίζονται την καλλιτέχνιδα. «Και αν χρησιμοποίησε φτερά που δεν προέρχονται από πουλιά;», «Είναι παλιά φτερά που ανήκαν στο πρώην Lido, κανένα ζώο δεν υπέστη πρόσφατα βασανισμό για εκείνα τα φτερά», «Αυτή είναι μια βασίλισσα, την αγαπώ», «Ήταν καλή, όλα συγχωρούνται», «Είναι vintage και τα δανείστηκε από το Lido... Αντιδράτε σαν να τα έφτιαξε μόνη της», αναφέρουν, μεταξύ άλλων. οι χρήστες στο X, κάτω από την ανάρτηση της PETA.

Όμως, η αλήθεια είναι πως η ίδια η ερμηνεύτρια, ήδη, την Παρασκευή 26 Ιουλίου, μετά τηθεαματική εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, με ανάρτησή της στο X εξηγούσε την προέλευση των εντυπωσιακών φτερών. Στην ανάρτηση η τραγουδίστρια της ποπ αρχικά αναφέρει πως είναι ευγνώμων που της ζητήθηκε να ανοίξει την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 και να ερμηνεύσει το κομμάτι «Mon truc en plumes» της θρυλικής Γαλλίδας τραγουδίστριας, μπαλαρίνας και ηθοποιού Ζιζί Ζανμέρ. Όσο για τα φτερά που χρησιμοποιήθηκαν στο show, η Lady Gaga γράφει: «Νοικιάσαμε τα πομ πομ από το αρχείο του Lido. Ένα πραγματικό γαλλικό καμπαρέ - θέατρο. Συνεργαστήκαμε με τον Dior για να δημιουργήσουμε ειδικής κατασκευής κοστούμια χρησιμοποιώντας φτερά που έχουν πέσει με φυσικό τρόπο».

I feel so completely grateful to have been asked to open the Paris @Olympics 2024 this year. I am also humbled to be asked by the Olympics organizing committee to sing such a special French song—a song to honor the French people and their tremendous history of art, music, and… pic.twitter.com/FMNyiosHUR