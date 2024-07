Lady Gaga: Η εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Η Lady Gaga έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι.

Η διάσημη τραγουδίστρια είχε ανακοινωθεί εδώ και μέρες ως η μεγάλη ερμηνεύτρια της βραδιάς, με την τελετή να λαμβάνει χώρα στον Σηκουάνα. Η Gaga εντυπωσίασε με μια καμπαρετίστικη εμφάνιση, φορώντας ένα μαύρο κορμάκι και συνοδευόμενη από μια ομάδα 8 χορευτών, ντυμένων επίσης στα μαύρα και κρατώντας εντυπωσιακά ροζ και λευκά φτερά.

…Gaga oh la la!



Excuse us as we pick our jaws off of the floor 🤯 @ladygaga just blew us away with a dazzling French cabaret performance at the #Paris2024 #OpeningCeremony! pic.twitter.com/oXBtU8wit3