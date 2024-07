Οι νικητήριες εμφανίσεις από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι

Με την LVMH ως έναν από τους κύριους χορηγούς της τελετής έναρξηςς των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι -με τη συμμετοχή των Louis Vuitton, Moët & Chandon, καθώς και Dior- η μόδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 στο Παρίσι και η τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε στον ποταμό Σηκουάνα, ήταν η πρώτη που δεν φιλοξενήθηκε στο επίσημο στάδιο της διοργάνωσης.

Αν δεν προλάβατε να παρακολουθήσετε τη μεγάλη γιορτή των Ολυμπιακών Αγώνων, ακολουθούν οι καλύτερες εμφανίσεις από την εντυπωσιακή βραδιά.

Η Lady Gaga με Dior

Κάνοντας την είσοδό της από μια χρυσή σκάλα, η Lady Gaga εμφανίστηκε με ένα μεγαλοπρεπές παλτό από φτερά στρουθοκαμήλου, τραγουδώντας στα γαλλικά.

Πλαισιωμένη από μια ομάδα χορευτών, κρατώντας γιγάντιες ροζ πουφ που νοικιάστηκαν από το γαλλικό θέατρο καμπαρέ Le Lido, αποκάλυψε έναν σατέν κορσέ με ασορτί γάντια όπερας και ένα λεπτεπίλεπτο headpiece - custom couture που σχεδίασαν η Maria Grazia Chiuri του Dior και ο Stephen Jones. Μια γρήγορη αλλαγή στο πιάνο από πίσω για να προσθέσει μια λευκή ουρά από φτερά στρουθοκαμήλου, τελείωσε πριν καν αρχίσει.

Η αντιπροσωπεία της Γαλλίας με Berluti

Η Berluti, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη στιλίστρια Carine Roitfeld, βρίσκεται πίσω από τα ρούχα για την ομάδα της διοργανώτριας και οικοδέσποινας Γαλλίας για την τελετή έναρξης - η εξίσου κομψή στολή της σχεδιάστηκε από τον Stéphane Ashpool της Pigalle.

Οι 1.500 στολές που δημιουργήθηκαν τόσο για τους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων όσο και για τους αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων διαθέτουν ναυτικά σακάκια με διαβαθμισμένα πέταλα που μιμούνται τη γαλλική σημαία.

«Αυτές οι στολές σχεδιάστηκαν για να προκαλέσουν υπερηφάνεια στους Γάλλους αθλητές και προπονητές και να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες τους. Φορώντας τα, τα μέλη της Team France θα γίνουν πρεσβευτές του γαλλικού savoir-faire, όλοι προετοιμασμένοι να κάνουν μια μόνιμη εντύπωση κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περίστασης», αναφέρει η Berluti.

Η Aya Nakamura με Dior

Η Γαλλίδα τραγουδίστρια Aya Nakamura εμφανίστηκε αργότερα στην τελετή, επίσης ντυμένη με Dior.

Αντλώντας έμπνευση από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Φθινόπωρο 2024 του οίκου, η Chiuri συνδύασε σορτς και κορσέ για να δημιουργήσει ένα φόρεμα καλυμμένο με χρυσά χειροποίητα φτερά. Συνδυασμένο με χρυσά σανδάλια μονομάχων - ήταν ένα κομψό νεύμα στις ελληνικές καταβολές των αγώνων.

Η αντιπροσωπεία της Λιβερίας δια χειρός Telfar

Αφού έντυσε την ομάδα της Λιβερίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο, ο Αμερικανο-Λιβεριανός σχεδιαστής Telfar επέστρεψε φέτος για να σχεδιάσει τις εμφανίσεις της τελετής έναρξης της χώρας. Οι σημαιοφόροι Thelma Davies και Emmanuel Matadi και οι συνάδελφοί τους Ολυμπιονίκες εμφανίστηκαν με μαύρες και λευκές φανέλες με μανίκια από πλέγμα, τυπωμένες με το λογότυπο και το όνομα της χώρας του Telfar.

Όλα τα ανερχόμενα brands της γαλλικής μόδας

Επιδεικνύοντας τις ικανότητές τους στη μόδα, μερικά από τα ανερχόμενα ταλέντα του Παρισιού της μόδας Kevin Germanier, ASQUIN, Weinsanto και C.R.E.O.L.E. του Vincent Frederic-Colombo έκαναν επίδειξη μόδας με την Barbara Butch, την Piche και την οικοδέσποινα του Drag Race France, Νίκι Ντολ, η οποία αργότερα εμφανίστηκε και η ίδια στην τελετή έναρξης.

Με πρόσωπα όπως η Ιταλίδα ξιφομάχος και πρώην εξώφυλλο του Dazed, Beatrice Maria Vio Grandis, η Raya Martigny και η GG Palmer να περπατούν στη βροχερή πασαρέλα, ήταν μια διασκεδαστική εναλλακτική λύση στους γίγαντες της μόδας που έχουν κυριαρχήσει μέχρι στιγμής στους αγώνες του 2024.

Η Ariana Grande με Thom Browne

Κατά τη διάρκεια της προώθησης της επερχόμενης ταινίας Wicked στο Παρίσι, η Ariana Grande βρήκε το χρόνο να εμψυχώσει την ομάδα των ΗΠΑ στην τελετή έναρξης. Επέλεξε μια προσαρμοσμένη εμφάνιση Thom Browne ένα ροζ φόρεμα σε σκόνη με ασορτί γάντια που φαίνεται να παραπέμπει σε ένα Givenchy νούμερο που φορούσε η Όντρεϊ Χέπμπορν το 1955.

Η φιγούρα της Ζαν ντ΄Άρκ με Jeanne Friot

Αντιπροσωπεύοντας την ιστορική Γαλλίδα ηρωίδα, στην τελετή έναρξης εμφανίστηκε μια φιγούρα με κουκούλα που καβαλούσε ένα μηχανικό άλογο στον Σηκουάνα. Η εμβληματική πανοπλία επαναπροσδιορίστηκε ως μια μεταλλική εμφάνιση με κουκούλα και αγκράφα, η οποία προσφέρθηκε από το genderless brand Jeanne Friot με έδρα το Παρίσι.

Η Σελίν Ντιόν με Dior

