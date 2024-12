Οι πράκτορες που σχεδίασαν την επιχείρηση με βομβητές κατά της Χεζμπολάχ

Οι πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντες πράκτορες της Mossad που σχεδίασαν και υλοποίησαν την επιχείρηση με τους παγιδευμένους βομβητες κατά της Χεζμπολάχ μίλησαν στη δημοσιογράφο Lesley Stahl για την εκπομπή "60 Minutes".

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτέλεσε μια δεκαετή προσπάθεια της ισραηλινής Mossad να κατασκευάσει και να πουλήσει εκρηκτικά συσκευές, προκαλώντας χάος στην ηγεσία της Χεζμπολάχ και αποδιοργανώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις της.

Η επίθεση με τα pager, μαζί με μια παρόμοια απομακρυσμένη έκρηξη φορητών πομποδεκτών την επόμενη ημέρα, εντάσσονται στη δραματική κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Η ένταση αυτή οδήγησε χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο αυτής της σύγκρουσης, το Ισραήλ εξόντωσε κορυφαίους ηγέτες της Χεζμπολάχ και πέτυχε μια εκεχειρία με την ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν, αν και αυτή παραμένει εύθραυστη.

Sunday on 60 Minutes: For the first time, recently retired Mossad agents who led the pager and walkie talkie plot against Hezbollah tell Lesley Stahl how they executed the operation, sharing never-before-known details of the 10-year undercover op. https://t.co/mEN4CWeXMW pic.twitter.com/mQAgMLWF70