Αιχμάλωτοι της Ουκρανίας δύο τραυματισμένοι Βορειοκορεάτες στρατιώτες, λέει ο Ζελένσκι

Δύο τραυματισμένοι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι πολέμου από τα ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες λαμβάνουν «την απαραίτητη ιατρική βοήθεια» και βρίσκονται υπό την επιτήρηση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε «ευγνώμων» στους Ουκρανούς αλεξιπτωτιστές και τους στρατιώτες των Ειδικών Επιχειρήσεων για τη σύλληψη των Βορειοκορεατών. Πρόσθεσε ότι «αυτό δεν ήταν ένα εύκολο έργο», υποστηρίζοντας ότι οι Ρώσοι και οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες «συνήθως εκτελούν τραυματισμένους Βορειοκορεάτες για να σβήσουν κάθε απόδειξη της εμπλοκής της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram και το X, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι οι στρατιώτες «μιλούσαν με τους ερευνητές της SBU» και έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας να παραχωρήσει στους δημοσιογράφους πρόσβαση σε αυτούς. «Ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια για το τι συμβαίνει», πρόσθεσε.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



