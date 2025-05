Ο Τραμπ χαιρετίζει την επανεκκίνηση στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα τη «μεγάλη πρόοδο» που σημειώθηκε στις συνομιλίες μεταξύ αμερικανών και κινέζων αξιωματούχων στη Γενεύη σχετικά με τους δασμούς, υποστηρίζοντας πως διαπραγματεύτηκαν μια «πλήρη επανεκκίνηση» στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, o Τραμπ αναφέρει: «Μια πολύ καλή συνάντηση σήμερα (σ.σ. χθες Σάββατο) με την Κίνα, στην Ελβετία. Πολλά θέματα συζητήθηκαν, πολλά συμφωνήθηκαν. Διαπραγματεύτηκαν μια πλήρη επανεκκίνηση με φιλικό, αλλά εποικοδομητικό, τρόπο. Θέλουμε να δούμε, για το καλό τόσο της Κίνας όσο και των ΗΠΑ, ένα άνοιγμα της Κίνας σε αμερικανικές επιχειρήσεις. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος!».

Οι συνομιλίες μεταξύ αμερικανών και κινέζων αξιωματούχων στη Γενεύη αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε θέματα εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ. Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ ηγείται της αντιπροσωπείας του Πεκίνου.

