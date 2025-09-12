ΔΙΕΘΝΗ
Ο πρώην CEO της Goldman Sachs «βλέπει» νέα κρίση στις ΗΠΑ

«Αν ήμουν ρυθμιστής ασφαλιστικών εταιρειών, θα ρωτούσα: αξίζουν όντως αυτά που λέτε ότι αξίζουν;»

Λόιντ Μπλανκφέιν
Ο Λόιντ Μπλανκφέιν, που ηγήθηκε της Goldman Sachs την περίοδο της Μεγάλης Χρηματοπιστωτικής Κρίσης, προειδοποιεί ότι η αμερικανική οικονομία είναι «κατά κάποιον τρόπο προγραμματισμένη» για μια νέα αναταραχή.

Μιλώντας στο CNBC, ο Μπλανκφέιν θύμισε ότι «ιστορικά, κάθε 4 με 5 χρόνια οι ΗΠΑ βιώνουν μια κρίση» — από το κρατικό χρέος της δεκαετίας του ’90 και το σκάσιμο της dot-com φούσκας, μέχρι την κατάρρευση των subprime δανείων το 2008. «Δεν έχει σημασία αν δεν ξέρεις από πού θα έρθει. Σημασία έχει ότι είμαστε due», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά την αισιοδοξία που κυριαρχεί στη Wall Street με τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά, ο Μπλανκφέιν εστιάζει την ανησυχία του στην αγορά πιστώσεων.

  • Στενά spreads: Τα περιθώρια απόδοσης (credit spreads) βρίσκονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά, ένδειξη ότι οι επενδυτές ενδέχεται να υποτιμούν τον κίνδυνο.
  • Έκρηξη στο private credit: Οι επενδύσεις σε ιδιωτικά εταιρικά δάνεια αυξάνονται 14,5% ετησίως, με τους επενδυτές να «κυνηγούν αποδόσεις» μέσω μόχλευσης σε αχαρτογράφητα νερά.
  • Ασφαλιστικές εταιρείες: Η δραστηριότητά τους στον χώρο του private credit εγείρει ερωτήματα για το αν τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σωστά.

«Αν ήμουν ρυθμιστής ασφαλιστικών εταιρειών, θα ρωτούσα: αξίζουν όντως αυτά που λέτε ότι αξίζουν;» σημείωσε.

Αισιοδοξία παρά τις ανησυχίες

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο πρώην τραπεζίτης εμφανίστηκε bullish (σ.σ. κυριολεκτικά σημαίνει «ταύρος» και μεταφορικά περιγράφει αισιοδοξία για τις αγορές): «Έχω όλες αυτές τις αρνητικές σκέψεις, αλλά παραμένω 100% μέσα στις μετοχές». Η ενθουσιώδης επενδυτική συγκυρία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η προοπτική μείωσης επιτοκίων από τη Fed, είναι, κατά τον ίδιο, λόγοι που ενισχύουν τη δυναμική της αγοράς.

Οι απόψεις του Μπλανκφέιν ευθυγραμμίζονται με την «σπιτική γραμμή» της Goldman Sachs, που πρόσφατα προέβλεψε ένα νέο μακροχρόνιο bull market με ευκαιρίες σε τεχνολογία, υπηρεσίες, βιομηχανία αλλά και διαφοροποίηση εκτός ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Business Insider

