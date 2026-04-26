Ο πρόεδρος του Ισραήλ θα εξετάσει το αίτημα Νετανιάχου για απονομή χάριτος

Ο πρόεδρος του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι θα εξετάσει το αίτημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για απονομή χάριτος στην δίκη του για διαφθορά μόνο αφού εξαντληθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας ομολογίας ενοχής, πράγμα που σημαίνει ότι μία προεδρική απόφαση δεν είναι επικείμενη.

Οι δικαστικές περιπέτειες του Νετανιάχου ξεκίνησαν εδώ και μία δεκαετία και πολώνουν το πολιτικό σκηνικό εδώ και πέντε εκλογικές αναμετρήσεις, από το 2019 οπότε και απαγγέλθηκαν κατηγορίες, μέχρι το 2022. Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση αναμένεται τον Οκτώβριο 2026.

Ο Νετανιάχου αρνείται τις κατηγορίες για παθητική και ενεργητική δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε επίσης σήμερα ότι μία συμφωνία ομολογίας ενοχής είναι η καλύτερη λύση στην περίπτωση Νετανιάχου.

«Ο Πρόεδρος πιστεύει κατά συνέπεια ότι, πριν εξετάσει το αίτημα απονομής χάριτος καθαυτό, πρέπει να εξαντληθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων, εκτός της δικαστικής αίθουσας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από σημερινό δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο ο Ισραηλινός πρόεδρος σχεδιάζει να εκκινήσει διαμεσολάβηση για συμφωνία ομολογίας ενοχής, αναβάλλοντας προς το παρόν κάθε απόφαση για το αίτημα χορήγησης χάριτος.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής προεδρίας απέφυγε να σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το γραφείο του Νετανιάχου δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το αίτημα του Νετανιάχου κατατέθηκε τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκαιο, ο πρόεδρος έχει το προνόμιο χορήγησης χάριτος σε καταδικασθέντες. Αλλά δεν υπάρχει προηγούμενο χορήγησης προεδρικής χάριτος μεσούσης της δίκης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον ισραηλινό πρόεδρο να απονείμει χάρι στον Νετανιάχου αρκετές φορές, την τελευταία τον Μάρτιο, κατά την διάρκεια της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν.

Ο Νετανιάχου καλείται να επιστρέψει στο δικαστήριο αυτήν την εβδομάδα, καθώς η δίκη του, που ξεκίνησε το 2020, επαναλαμβάνεται. Είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ισραήλ που αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μπενιαμίν Νετανιάχου: Διαγνώστηκε με καρκίνο προστάτη σε πρώιμο στάδιο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ουγγαρία: Ο Πέτερ Μαγιάρ θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου