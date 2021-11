Ο Ντουέιν Τζόνσον δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον αληθινά όπλα στις παραγωγές της εταιρείας του, στον απόηχο του θανάτου της Χαλίνα Χάτσινς, στα γυρίσματα της ταινίας «Rust».

«Χάσαμε μια ζωή. Η σκέψη μου είναι με τις οικογένειες και όλους τους εμπλεκόμενους», δήλωσε ο «The Rock» και σημείωσε ότι γνωρίζει πολλά χρόνια τον Άλεκ Μπάλντουιν, ο οποίος πυροβόλησε με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.

«Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους άλλων εταιρειών παραγωγής και στούντιο, αλλά αυτό έχει δημιουργήσει μία νέα αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το φριχτό περιστατικό ως παράδειγμα για να είμαστε πιο έξυπνοι, πιο ασφαλείς», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός δεσμεύθηκε ότι στις μελλοντικές παραγωγές της εταιρείας του δεν θα χρησιμοποιούνται αληθινά όπλα. «Σε οποιαδήποτε παραγωγή της Seven Bucks, τηλεοπτική ή κινηματογραφική, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ ξανά αληθινά όπλα», ξεκαθάρισε και συμπλήρωσε ότι το θέμα θα λύνεται με τα ειδικά εφέ που θα χρειάζονται. «Δεν θα ανησυχούμε για το κόστος», συμπλήρωσε.

Στις δηλώσεις του, επεσήμανε ότι υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας και μέτρα στη βιομηχανία του κινηματογράφου. «Όμως, ατυχήματα συμβαίνουν. Και όταν συμβαίνει κάτι αυτού του μεγέθους, το πιο συνετό και έξυπνο είναι να επανεξετάσουμε πραγματικά πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα δουλεύουμε», τόνισε.

Hollywood star Dwayne Johnson - best known as 'The Rock' - has said he will not use real guns "ever again" on film or TV sets following the death of cinematographer Halyna Hutchins.



Read more about this story: https://t.co/AyIBVRdySf pic.twitter.com/rZllrTf4WL