ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφυλάκισε τον Τζορτζ Σάντος: «Καλή τύχη, να έχεις μια υπέροχη ζωή»

Ο Σάντος είχε παραδεχθεί την ενοχή του για ηλεκτρονική απάτη και κλοπή ταυτότητας 11 ατόμων, κατηγορίες που οδήγησαν στην αποπομπή του από το Κογκρέσο το 2023

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφυλάκισε τον Τζορτζ Σάντος: «Καλή τύχη, να έχεις μια υπέροχη ζωή» Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επέτρεψε την άμεση αποφυλάκιση του Τζορτζ Σάντος, του πρώην Ρεπουμπλικανού βουλευτή της Νέας Υόρκης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε περισσότερα από επτά χρόνια φυλάκισης για απάτη, πλαστοπροσωπία και εξαπάτηση δωρητών.

Ο Σάντος, που είχε γίνει διαβόητος για τα αλλεπάλληλα ψέματα και τις υπερβολές στην πολιτική του πορεία, αφέθηκε ελεύθερος από τις ομοσπονδιακές φυλακές του Νιου Τζέρσεϊ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Τζόζεφ Μάρεϊ.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Σάντος «έναν κάπως… ατίθασο τύπο», προσθέτοντας ωστόσο ότι τον «συμπαθεί» και πιστεύει πως «άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία».

«Μόλις υπέγραψα την απονομή χάριτος για τον Τζορτζ Σάντος – αποφυλακίζεται ΑΜΕΣΑ. Καλή τύχη, Τζορτζ, και να έχεις μια υπέροχη ζωή!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η χάρη έρχεται έπειτα από πιέσεις της Ρεπουμπλικανής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, που είχε χαρακτηρίσει την καταδίκη του Σάντος «τεράστια αδικία» και είχε ζητήσει την παρέμβαση του Τραμπ ήδη από το καλοκαίρι.

Ο Σάντος είχε παραδεχθεί την ενοχή του για ηλεκτρονική απάτη και κλοπή ταυτότητας 11 ατόμων, κατηγορίες που οδήγησαν στην αποπομπή του από το Κογκρέσο το 2023. Οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι δεν επέδειξε «καμία μεταμέλεια», γεγονός που επιβάρυνε την ποινή του.

Η απονομή χάριτος θεωρείται ακόμη μία πολιτική κίνηση “επιβράβευσης” από τον Τραμπ προς υποστηρικτές του. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη δείξει διάθεση να χρησιμοποιήσει το προνόμιο της προεδρικής χάριτος υπέρ πολιτικών συμμάχων του — ανάμεσά τους ο Μάικλ Γκριμ, πρώην βουλευτής της Νέας Υόρκης, και ο πρώην κυβερνήτης του Κονέκτικατ, Τζον Ρόουλαντ.

Ο Τραμπ, που επανήλθε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, δέχεται ταυτόχρονα έντονες επικρίσεις για τη χρήση του υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών του αντιπάλων, καθώς πρόσφατα απήγγειλε κατηγορίες κατά του πρώην συμβούλου του, Τζον Μπόλτον.

Ο Τζορτζ Σάντος, ο οποίος είχε γίνει viral για τις εξωφρενικές δηλώσεις και το πολυσυζητημένο παρελθόν του, σχολίασε την αποφυλάκισή του με τη φράση:

«Η αυλαία πέφτει, τα φώτα χαμηλώνουν και τα στρας μαζεύονται. Ήταν ένα τρελό ταξίδι – ακατάστατο, ναι, αλλά και λαμπερό πού και πού».
 

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Διεθνή / ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Οι οργανωτές υποστηρίζουν ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν αντίδραση στον αυξανόμενο αυταρχισμό και την «προσπάθεια ελέγχου των θεσμών» από τον Τραμπ και τους συμμάχους του
LIFO NEWSROOM
Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Διεθνή / Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η μελέτη υπολογίζει ότι η συστηματική υποεκτίμηση των εκπομπών έχει επιτρέψει στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να αποφύγουν πάνω από 5 δισ. ευρώ σε πρόστιμα την περίοδο 2021–2023
LIFO NEWSROOM
Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας — Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Διεθνή / Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας - Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι

Η συνάντηση, αν και δεν έφερε τις μεγάλες εξαγγελίες που ήλπιζε το Κίεβο, έδειξε ότι οι δύο ηγέτες επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Διεθνή / Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Η Ευρώπη επαναχαράσσει τον ενεργειακό της χάρτη: ποια κράτη εξάγουν και ποια εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια, πώς επηρεάζει η πράσινη μετάβαση και γιατί η Γαλλία έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο
LIFO NEWSROOM
Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Διεθνή / Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Μια φοιτητική διαμαρτυρία για την έλλειψη νερού στο Πανεπιστήμιο της Ανταναναρίβο εξελίχθηκε σε μαζική εξέγερση που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραζοελίνα
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Διεθνή / Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Οι χάρτες περιλαμβάνουν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο»
LIFO NEWSROOM
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Διεθνή / Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Στη Σύνοδο Υγείας του Βερολίνου αναδείχθηκε η υπερφόρτιση των γιατρών και η ανάγκη χρήσης AI για μείωση της γραφειοκρατίας - Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή εφαρμογή και τα ποιοτικά δεδομένα είναι κλειδί για επιτυχία
LIFO NEWSROOM
«Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σείρα με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

Διεθνή / «Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σειρά με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

«Yπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αμερικανικός στρατός επανέρχεται στην πολεμική του ηθική», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου
LIFO NEWSROOM
Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Διεθνή / Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Το παιδί φέρεται να έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στην αυλή του σχολείου, όταν είδε ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να πλησιάζουν και άρχισε να τρέχει προς το χωριό Αλ-Ρίχια
LIFO NEWSROOM
 
 