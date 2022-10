Ο Μασκ διαψεύδει πως επικοινώνησε με τον Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Έλον Μασκ διαψεύδει τις πληροφορίες πως μίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία πριν κάνει την ανάρτηση με τις προτάσεις του για ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ίαν Μπρέμερ, επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας πολιτικών κινδύνων Eurasia Group, ισχυρίστηκε πως σε προσωπική τους συζήτηση, ο μεγιστάνας τον ενημέρωσε για τη συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με τον Μπρέμερ, ο Πούτιν είπε στον Μασκ ότι ήταν «έτοιμος να διαπραγματευτεί», αλλά μόνο εάν η Κριμαία παρέμενε υπό ρωσικό έλεγχο, εάν η Ουκρανία αποδεχόταν μια μορφή μόνιμης ουδετερότητας και εάν το Κίεβο αναγνώριζε την προσάρτηση από τη Ρωσία του Λουγκάνσκ, του Ντονέτσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζιας.

Αλλά, ο ίδιος ο Μασκ αρνείται πως μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο προσφάτως.

«Έχω μίλησε με τον Πούτιν μόνο μία φορά και αυτό ήταν πριν από 18 μήνες. Το θέμα ήταν το διάστημα» εξήγησε.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης της Tesla κάλεσε τους 107,7 εκατομμύρια ακολούθους του να απαντήσουν στο εάν συμφωνούν με τις λύσεις για το τέλος του πολέμου. Αυτά που πρότεινε ήταν:

Επανάληψη των δημοψηφισμάτων στις προσαρτημένες περιοχές υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών. Η Ρωσία φεύγει εάν αυτό επιθυμούν οι πολίτες Η Κριμαία αναγνωρίζεται επίσημα ως μέρος της Ρωσίας, όπως ήταν από το 1783 Εξασφαλίζεται η ροή ύδατος στην Κριμαία Η Ουκρανία διατηρεί το ουδέτερο στάτους της

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Η στάση του αυτή είχε ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις, ειδικά στην Ουκρανία με τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να προχωρά σε σχετική ανάρτηση στο Twitter, ρωτώντας τους followers του εάν τους αρέσει περισσότερο ο φιλο-ρώσος ή ο φιλο-ουκρανός Μασκ.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαιρέτισε τις προτάσεις του Μασκ, αναφέροντας πως «είναι πολύ θετικό το ότι κάποιος σαν τον Έλον Μασκ ψάχνει για μία ειρηνική επίλυση της κατάστασης».

Με πληροφορίες από BBC