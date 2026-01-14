ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ και Μαμντάνι ανταλλάσσουν μηνύματα, σύμφωνα με το Axios

Παρά τις έντονες πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, το παρασκήνιο δείχνει ότι Τραμπ και Μαμντάνι επικοινωνούν ανοιχτά

The LiFO team
The LiFO team
ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
0

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios αποκαλύπτει πως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες και μίλησαν στο Axios, ο Τραμπ και ο Μαμντάνι έχουν ανταλλάξει γραπτά μηνύματα τους περασμένους μήνες, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η μεταξύ τους επικοινωνία είναι πιο εκτεταμένη απ’ ό,τι ήταν μέχρι τώρα γνωστό.

Η αποκάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για μια σχέση που, τουλάχιστον δημόσια, φαινόταν αδιανόητη: ο Μαμντάνι είναι δημοκρατικός σοσιαλιστής, ενώ στο παρελθόν ο Τραμπ τον είχε χαρακτηρίσει ως «κομμουνιστή».

Παρά τις έντονες πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, το παρασκήνιο δείχνει ότι Τραμπ και Μαμντάνι επικοινωνουν ανοιχτά, κάτι που δεν είχε αποτυπωθεί μέχρι σήμερα στη δημόσια εικόνα της σχέσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαμντάνι είχε φωτογραφηθεί με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Νοέμβριο, λίγο μετά την εκλογή του στη δημαρχία της Νέας Υόρκης - μια εικόνα που τότε είχε θεωρηθεί περισσότερο εθιμοτυπική. Το ρεπορτάζ του Axios, ωστόσο, δείχνει ότι η επικοινωνία τους δεν σταμάτησε εκεί.

Με πληροφορίες από Axios

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ παραμένει ένας «φασίστας» για τον Μαμντάνι: «Εξακολουθώ να πιστεύω όλα όσα έλεγα πριν»

Διεθνή / Ο Τραμπ παραμένει ένας «φασίστας» για τον Μαμντάνι ακόμη και μετά τη συνάντησή τους

Μπορεί η συνάντηση των δύο να πραγματοποιήθηκε σε απροσδόκητα θετικό κλίμα, όμως ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν υπαναχωρεί από την κριτική του απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Στον Λευκό Οίκο ο Μαμντάνι - «Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση», λέει ο Τραμπ

Διεθνή / Στον Λευκό Οίκο ο Μαμντάνι: «Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση», λέει ο Τραμπ

Απρόσμενα θετικό το κλίμα της συνάντησης - «Συμφωνήσαμε σε περισσότερα από όσα περιμέναμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος - Τι απάντησε για τον χαρακτηρισμό «φασίστας» που του αποδίδει ο Μαμντάνι
LIFO NEWSROOM
ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΤΡΑΜΠ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Σήμερα η συνάντηση με Τραμπ - «Έτοιμος, ό,τι κι αν συμβεί» ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένας «αποφασισμένος αντίπαλος» του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι υπερασπίζεται κατά προτεραιότητα τους πλέον εύπορους Αμερικανούς
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΦΑΡΑΧ ΠΑΧΛΑΒΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διεθνή / Ιράν: Η πρώην αυτοκράτειρα Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Τους προέτρεψε να ενωθούν με το κίνημα διαμαρτυρίας «πριν να είναι πολύ αργά», υποστηρίζοντας ότι καμία εξουσία και κανένα προνόμιο δεν δικαιολογούν αιματοχυσία
THE LIFO TEAM
 
 