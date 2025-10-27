Ο κυκλώνας «Μελίσα» αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 - «Το ισχυρότερο φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών»

Ο κυκλώνας Μελίσα έχει μετατραπεί σε έναν από τους ισχυρότερους τροπικούς κυκλώνες των τελευταίων δεκαετιών, αναβαθμισθείς στην κατηγορία 5 καθώς προσεγγίζει την Τζαμάικα, απειλώντας τη ζωή και την ασφάλεια χιλιάδων κατοίκων.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, ο κυκλώνας Μελίσα αναμένεται να επιφέρει πρωτοφανείς βροχοπτώσεις με ως και 101 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές της Τζαμάικα, προκαλώντας «καταστροφικές» πλημμύρες, ενώ ο κίνδυνος κατολισθήσεων είναι εξαιρετικά αυξημένος.

Τα κύματα που προκαλούνται από τον κυκλώνα χτυπούν ήδη τις ακτές του Πόρτμορ, ενώ οι κάτοικοι σπεύδουν να τοποθετήσουν σακιά με άμμο και να προετοιμάσουν τα σπίτια τους για την καταιγίδα. Η κυβέρνηση έχει διατάξει μαζικές εκκενώσεις, προτρέποντας τους κατοίκους να μετακινηθούν σε καταφύγια, ενώ και τα δύο κύρια αεροδρόμια της Τζαμάικα είναι κλειστά. Πάνω από 900 καταφύγια έχουν ανοίξει πανεθνικά για την φιλοξενία όσων εγκαταλείπουν τα σπίτια τους λόγω του κυκλώνα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τυφώνας Melissa: Απειλεί με πλημμύρες την Καραϊβική

Τζαμάικα: Επιπτώσεις του κυκλώνα και αυστηρά μέτρα προστασίας

Οι αρχές της Τζαμάικα, με επικεφαλής τον υπουργό μεταφορών Daryl Vaz, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και καλούν τους κατοίκους να μην πάρουν περιττά ρίσκα. Ο κυκλώνας Μελίσα συνδυάζεται με έναν εξαιρετικά υψηλό «κύμα θύελλας» ως και 4 μέτρα ύψος, το οποίο απειλεί τη νότια ακτή της Τζαμάικα. Ραγδαίες βροχοπτώσεις αναμένονται με απολογισμό έως και 76 εκατοστά στα περισσότερα μέρη, με κάποιες περιοχές να βιώνουν ως και 101 εκατοστά, κάτι που θα επιφέρει καταστροφικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις.

Πέρα από την Τζαμάικα, η επιρροή του κυκλώνα επεκτείνεται προς την ανατολική Κούβα, όπου αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες τροπικής καταιγίδας την Τρίτη, με βροχοπτώσεις έως και 51 εκατοστά. Ο κυκλώνας εξελίσσεται αργά, με μέση ταχύτητα μετακίνησης τα 3 μίλια ανά ώρα, κάνοντας την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη, καθώς οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις θα διαρκέσουν για περισσότερες ημέρες, επιβαρύνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων και καθυστερώντας την αποκατάσταση.

Η Νότια Κούβα, αλλά και οι Μπαχάμες, τα Τερκς και Κέικος, βρίσκονται ήδη υπ' ατμόν, καθώς ο κυκλώνας μπορεί να προκαλέσει ζημιές και εκεί με πλημμύρες και καταστροφές κατοικιών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιστρέφει το φαινόμενο Λα Νίνια: Πώς επηρεάζει Ευρώπη και Ελλάδα

Διεθνείς συνέπειες και ανθρώπινες απώλειες από τον κυκλώνα Μελίσα

Οι πιο ανησυχητικές ειδήσεις προέρχονται από τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αϊτή, χώρες στις οποίες ο κυκλώνας Μελίσα έχει ήδη επιφέρει θύματα και σοβαρές καταστροφές. Στη Δομινικανή Δημοκρατία, πλημμύρες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 750 σπίτια, ενώ τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται. Περίπου 48 κοινότητες είναι αποκομμένες από τα ορμητικά νερά, με πολλές δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία να παραμένουν κλειστά.

Στην Αϊτή, η καταιγίδα Μελίσα έχει προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες τριών περιοχών, επιδεινώνοντας την ήδη οξεία επισιτιστική κρίση, καθώς εκατομμύρια πολίτες αντιμετωπίζουν πείνα. Οι εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους στην πρωτεύουσα Santo Domingo καταδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής, με τους κατοίκους να παλεύουν να διασώσουν ό,τι μπορούν.

Οι ειδικοί της μετεωρολογίας της Τζαμάικα χαρακτηρίζουν τον κυκλώνα Μελίσα ως το ισχυρότερο φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών, με ανυπολόγιστες καταστροφές και ανυποχώρητες καιρικές συνθήκες. Η διαδικασία εκτίμησης των ζημιών και ο καθαρισμός των δρόμων δυσχεραίνονται σημαντικά, λόγω των συνεχιζόμενων πλημμυρών και των αποκλεισμών από κατολισθήσεις.

Οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση σε όλους τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, να απομακρυνθούν από περιοχές υψηλού κινδύνου και να μην «διακινδυνέψουν» με τον κυκλώνα Μελίσα, καθώς οι συνέπειες μπορεί να είναι μοιραίες.

Η προειδοποίηση για τον κυκλώνα Μελίσα επιβεβαιώνει την κρισιμότητα των ακραίων φαινομένων της εποχής μας και υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης ετοιμότητας και αντίδρασης. Οι διεθνείς αρχές και οι οργανώσεις αρωγής βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κυκλώνα τόσο στη Τζαμάικα όσο και στις πληγείσες γειτονικές χώρες.

Με πληροφορίες από Reuters, Sky News, Guardian, ABC