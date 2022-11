Ο Έλον Μασκ τάσσεται υπέρ των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Μέρες μετά την ανάληψη των ηνίων του Twitter, ο Έλον Μασκ, πρότεινε στους ακολούθους του να επιλέξουν Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για το Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης στις ΗΠΑ.

«Η κοινή εξουσία περιορίζει τις χειρότερες υπερβολές και των δύο κομμάτων, γι' αυτό συνιστώ να ψηφίσετε ένα ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι η προεδρία είναι δημοκρατική» έγραψε.

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.