Ντουμπάι: Φωτιά σε ουρανοξύστη κοντά στο Burj Khalifa - Βίντεο με τις φλόγες μέσα στη νύχτα

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε ουρανοξύστη 35 ορόφων στο Ντουμπάι, κοντά στο Burj Khalifa, το ψηλότερο κτήριο του κόσμου.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν τραυματίστηκε κάποιος από την πυρκαγιά.

Οι φλόγες έκαψαν και το εξωτερικό του κτηρίου ενώ μαύροι καπνοί κάλυψαν μέρος του οικοδομήματος, που αποτελεί κομμάτι μιας σειράς πύργων με την ονομασία 8 Boulevard Walk από την Emaar, την κατασκευαστική εταιρεία που υποστηρίζεται από κρατικά κονδύνλια του εμιράτου.

WATCH: Massive fire broke out at an Emaar building in Dubai near Burj Khalifa pic.twitter.com/zOmI6XweGe