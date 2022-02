Στις 15 Μαρτίου, οι λάτρεις της τέχνης μπορούν να έρθουν πιο κοντά με τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ μέσω της τελευταίας αυτοπροσωπογραφίας του, η οποία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Μουσείο Fitzwilliam του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και στη Γκαλερί Heong.

Το «Hockney's Eye: The Art and Technology of Depiction» εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης βλέπει και απεικονίζει την τέχνη. Εκτός από την αυτοπροσωπογραφία, η οποία φιλοτεχνήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από άλλα έργα που δεν έχουν δει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ζωγραφισμένη στις 22 Νοεμβρίου 2021, στη Νορμανδία, η αυτοπροσωπογραφία απεικονίζει τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ να χαμογελά με το τουίντ κοστούμι του, με το ένα χέρι σηκωμένο και να κρατά ένα πινέλο ενώ το άλλο πιάνει ένα τσιγάρο.

Η Jane Munro, συν-επιμελήτρια στο Μουσείο Fitzwilliam, είπε ότι η έκθεση «διερευνά τις απόψεις του Χόκνεϊ για το πώς δημιουργήθηκε η τέχνη του παρελθόντος, τι έμαθε από αυτήν και πώς τη μεταμόρφωσε».

Στις γκαλερί του Μουσείου Fitzwilliam, τα σχέδια, οι πίνακες και τα ψηφιακά έργα τέχνης του Χόκνεϊ θα παρουσιαστούν μαζί με έργα καλλιτεχνών όπως οι Ουίλλιαμ Χόγκαρθ, Βίνσεντ βαν Γκογκ και Κλοντ Μονέ. Το μουσείο αναφέρει ότι αυτό «θα δώσει τη δυνατότητα στον Χόκνεϊ και στους καλλιτέχνες του παρελθόντος να μιλήσουν απευθείας μεταξύ τους για πρώτη φορά».

Με πληροφορίες BBC & Guardian