Ο μεγαλύτερος πίνακας ζωγραφικής στον κόσμο ανήκει σε ένα 15χρονο παιδί με αυτισμό από τη Νιγηρία

Στις 2 Απριλίου 2025, στο Eagle Square της Αμπούτζα, η Νιγηρία έγινε το επίκεντρο μιας παγκόσμιας ιστορικής στιγμής. Ο Kanyeyachukwu Tagbo-Okeke, ένας 15χρονος νεαρός με αυτισμό, παρουσίασε ένα έργο τέχνης 12.304 τετραγωνικών μέτρων – μεγαλύτερο από οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο, κατακτώντας το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο καμβά ζωγραφικής.

Στο επίκεντρο του πίνακα: μια πολύχρωμη κορδέλα, το παγκόσμιο σύμβολο του αυτισμού, περικυκλωμένη από emoji που αποτυπώνουν συναισθήματα και τρόπους επικοινωνίας – τις δύο όψεις μιας καθημερινότητας που τα άτομα στο φάσμα ζουν με ένταση, αλλά σπάνια εξηγούν.

Η προηγούμενη επίδοση κατείχε ο Ιρανός Emad Salehi με 9.652 τ.μ. σε ηλικία 42 ετών. Ο Kanyeyachukwu όχι μόνο ξεπέρασε το ρεκόρ, αλλά το έκανε ως έφηβος με αυτισμό, μετατρέποντας μια προσωπική συνθήκη σε συλλογική διεκδίκηση.

«Ένιωσα καλά. Χαρούμενος. Απλώς καλά», ήταν τα λιγοστά λόγια του νεαρού δημιουργού, επιβεβαιώνοντας την απλότητα με την οποία βιώνει το μεγαλείο.

Το έργο παρουσιάστηκε συμβολικά την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, ενώ η Υπουργός Πολιτισμού της Νιγηρίας, Χανατού Μουσάουα, το χαρακτήρισε «φάρο ελπίδας για χιλιάδες παιδιά που μέχρι σήμερα δεν είχαν φωνή».

Ο Kanyeyachukwu γεννήθηκε στον Καναδά, όπου και διαγνώστηκε με αυτισμό. Στη Νιγηρία, οι πρώτες προσπάθειες αναγνώρισης του φάσματος αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, όπως εξηγεί ο πατέρας του: «Η αδυναμία επικοινωνίας με το παιδί σου σε καθημερινά πράγματα είναι επώδυνη. Όμως επιμείναμε. Δουλέψαμε με τον Kanye».

Από τα 4 του, ο μικρός ανακάλυψε τη ζωγραφική και έκτοτε η τέχνη έγινε το κανάλι επικοινωνίας του με τον κόσμο. Σήμερα, μπορεί να πλένει τα ρούχα του, να συγυρίζει, να λειτουργεί ανεξάρτητα. «Αν δεν παρεμβαίναμε νωρίς, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό», σημειώνει ο πατέρας του.

Nigerian autistic artist Kanyeyachukwu Tagbo-Okeke has carved out a global niche for himself by winning the Guinness World Record for the largest artwork on canvas by an individual pic.twitter.com/AXoFVyClz1