Νετανιάχου κατά Στάρμερ για την ανάκληση πώλησης όπλων: «Επαίσχυντη απόφαση»

Με ένα thread δηλώσεων στο X (Twitter) ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στρέφεται κατά της απόφασης της κυβέρνησης Στάρμερ να ανακαλέσει πώληση όπλων στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έγραψε ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναστείλει ορισμένες πωλήσεις όπλων στη χώρα του είναι «επαίσχυντη», «λανθασμένη και «εμψυχώνει τη δράση της Χαμάς».

Days after Hamas executed six Israeli hostages, the UK government suspended thirty arms licenses to Israel.