Η Χαμάς παραδέχεται ότι σκότωσε ομήρους και δημοσιεύει βίντεο με τη δολοφονημένη όμηρο Εντέν Γερουσάλμι

Ο εκπρόσωπος των ένοπλων Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ της Χαμάς, Αμπού Ομπάιντα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η παλαιστινιακή ομάδα είχε εκδώσει νέες οδηγίες στους φρουρούς σχετικά με τοn χειρισμό των ομήρων εάν ισραηλινά στρατεύματα πλησιάσουν χώρους κράτησης ομήρων, επαναλαμβάνοντας την ευθύνη του Ισραήλ για τους θανάτους ομήρων.

«Ο Νετανιάχου και ο στρατός κατοχής φέρουν μόνοι τους την πλήρη ευθύνη για τους θανάτους των κρατουμένων. Εμπόδισαν σκόπιμα οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων για τα δικά τους στενά συμφέροντα και, επιπλέον, σκότωσαν σκόπιμα δεκάδες κρατούμενους μέσω απευθείας αεροπορικών επιδρομών», είπε ο Αμπού Ομπάιντα.

«Ας είναι σαφές σε όλους ότι, μετά το περιστατικό στο Νουσεϊράτ, έχουν εκδοθεί νέες οδηγίες στους Μουτζαχεντίν που είναι επιφορτισμένοι με τη φύλαξη των κρατουμένων. Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν πώς να χειριστούν την κατάσταση εάν ο στρατός κατοχής πλησιάσει την τοποθεσία όπου κρατούνται οι κρατούμενοι», πρόσθεσε.

The Palestinian terror organization Hamas has published a horrific propaganda video of Eden Yerushalmi, who was brutally executed a few days ago.



⚠️ Trigger warning pic.twitter.com/sqknofTIzL