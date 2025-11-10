«Nestflix»: Πώς ένα ριάλιτι σόου με γεράκια έχει καταφέρει να καθηλώσει τους Αυστραλούς στις οθόνες τους

Από τα τέλη Αυγούστου, δεκάδες χιλιάδες Αυστραλοί συντονίζονται καθημερινά στο «Nestflix», ένα ριάλιτι σόου που προβάλλεται όλο το 24ωρο, το οποίο απέκτησε μεγάλη δημοφιλία την περίοδο της πανδημίας.

Συχνά συγκρίνεται με το Game of Thrones, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση, πρωταγωνιστές είναι γεράκια που ζουν στην κορυφή ενός ουρανοξύστη στη Μελβούρνη.

Αυτή την περίοδο, οι θαυμαστές του ριάλιτι παρακολουθούν με αγωνία τη στιγμή που τα μικρά, τα οποία εκκολάφθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, θα επιχειρήσουν την πρώτη τους πτήση. Τα βλέπουν να τρέχουν πάνω-κάτω, χτυπώντας τα φτερά τους στην προεξοχή του κτιρίου — 34 ορόφους πάνω από το έδαφος — ενώ η μητέρα τους πετάει από κοντά, κρατώντας περιστέρια στα νύχια της.

«Τους πειράζει λέγοντάς τους “Θέλετε να φάτε; Τότε πρέπει να πετάξετε”», εξηγεί ο Δρ Βίκτορ Χάρλεϊ, ιδρυτής του Victorian Peregrine Project.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η «πρόκληση» και η εσκεμμένη μείωση της τροφής ενθαρρύνουν τα μικρά να πετάξουν και τα βοηθούν να χάσουν βάρος: «Τα φτερά τους μεγαλώνουν και αποκτούν καλύτερη αναλογία βάρους–επιφάνειας, οπότε μπορούν να απογειωθούν ευκολότερα».

Η γέννηση του «Nestflix»

Ο Δρ Χάρλεϊ εντόπισε για πρώτη φορά τη φωλιά των γερακιών σε ένα κτίριο με γραφεία, το 1991, τη χρονιά που ίδρυσε το πρόγραμμα Victorian Peregrine Project, μια εθελοντική πρωτοβουλία για τη διατήρηση του πετρίτη - είδος γερακιού.

Σύντομα διαπίστωσε ότι τα πτηνά δεν κατάφερναν να αναπαραχθούν, καθώς γεννούσαν τα αυγά τους μέσα σε μια μεταλλική υδρορροή που απορροφούσε τη θερμότητα. «Υδρορροή στη Μελβούρνη, μέσα στον χειμώνα – ήταν καταδικασμένο να πάει στραβά», εξηγεί ο Δρ Χάρλεϊ.

Ύστερα από υπόδειξή του, οι διαχειριστές του κτιρίου τοποθέτησαν ξύλινο κουτί-φωλιά, και την επόμενη χρονιά γεννήθηκαν τρεις νεοσσοί. Το 1993 εγκαταστάθηκε κάμερα κλειστού κυκλώματος, και κάθε εποχή αναπαραγωγής ο Δρ Χάρλεϊ μετέφερε μια μεγάλη τηλεόραση στο φουαγιέ, ώστε οι υπάλληλοι να παρακολουθούν τη ζωή των γερακιών.

Το 2017 εγκαταστάθηκε webcam και το «Nestflix» ξεκίνησε να προβάλλεται ζωντανά στο YouTube. Τα γεράκια απέκτησαν και δική τους σελίδα στο Facebook, με πάνω από 50.000 μέλη.

«Είναι μια όμορφη, υποστηρικτική γωνιά του διαδικτύου, όπου ο κόσμος απλώς απολαμβάνει να βλέπει πουλιά», λέει η Κάιλι Χάμρικ, μέλος και διαχειρίστρια της ομάδας από το 2017. «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κοινότητα εκτοξεύθηκε. Έδινε στους ανθρώπους ένα αίσθημα σύνδεσης με τον κόσμο γύρω τους».

«Ακούμε συχνά για την άγρια ζωή που υποφέρει – είναι ωραίο να βλέπεις κάποια είδη να ευημερούν μέσα στο αστικό περιβάλλον», προσθέτει. Η ίδια θυμάται ως αγαπημένη στιγμή το 2021, όταν το live stream κατέγραψε ένα γεράκι να τρομάζει και να πετάγεται μακριά από τη φωλιά του την ώρα που σημειωνόταν σεισμός.

Μάχες και «παρείσακτοι»

Με τα χρόνια, η φωλιά έχει φιλοξενήσει έξι ή επτά διαφορετικά ζευγάρια γερακιών - ίσως και περισσότερα. Το σημείο αυτό, στο κέντρο της Μελβούρνης, είναι «εξαιρετικά περιζήτητο», λέει ο Δρ Χάρλεϊ. «Εκεί υπάρχει μόνιμη παροχή… περιστεριών και σπουργιτιών... το φαγητό είναι εξασφαλισμένο».

Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα γεράκια πετρίτες είναι ιδιαίτερα χωροκτητικά, καθώς οι φωλιές τους σπάνια απέχουν λιγότερο από 1,6 χλμ. μεταξύ τους, έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακές μάχες για τη διεκδίκηση της φωλιάς. Οι λεγόμενοι floaters που δεν έχουν ακόμη ταίρι ή δική τους περιοχή - συχνά επιτίθενται για να καταλάβουν τη θέση.

Το 2022, το αρσενικό γεράκι (το οποίο ο Δρ Χάρλεϊ περιέγραψε ως «δειλό») αντικαταστάθηκε από ένα νεότερο στη μέση της περιόδου επώασης, έπειτα από μάχη που κράτησε εβδομάδες.

Το 2023, το θηλυκό γεράκι της φωλιάς φαίνεται πως υπέστη εγκεφαλική βλάβη μετά από επίθεση από άλλη θηλυκή. «Κράτησε την περιοχή για μερικές εβδομάδες, αλλά ένα βράδυ του χειμώνα στεκόταν όλη νύχτα δίπλα στα αυγά της — ήταν προφανές ότι δεν ήταν καλά», λέει ο Δρ Χάρλεϊ. Εκείνη τη χρονιά δεν υπήρξαν νεοσσοί.

Παλαιότερα, ένα άλλο θηλυκό είχε σκοτωθεί σε μάχη διάρκειας επτά ωρών, τόσο θορυβώδη που οι διαχειριστές του κτιρίου κάλεσαν τον Δρ Χάρλεϊ.

Ο ίδιος τονίζει ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι απόλυτα φυσικές και έχει απορρίψει τις εκκλήσεις των θεατών να επέμβει. «Αυτά τα πλάσματα σκοτώνουν άλλα πουλιά για να επιβιώσουν - αυτό είναι το ένστικτό τους. Όταν παίρνουν τον έλεγχο μιας φωλιάς, απλώς σκοτώνουν το προηγούμενο ζευγάρι», λέει χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από BBC