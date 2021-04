Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε την αποστολή ενός νέου δορυφόρου που θα περιστρέφεται γύρω από τη Γη και θα παρακολουθεί τις εκπομπές μεθανίου που παράγονται από το πεπτικό σύστημα των αγελάδων.

Οι πεπτικές διαδικασίες των 6,3 εκατομμυρίων αγελάδων είναι από τα πιο κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα της Νέας Ζηλανδίας. Η γεωργία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αερίων του θερμοκηπίου της χώρας που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική καταστροφή.

MethaneSAT to Mission Control! We’re thrilled to be playing a critical role in this climate change mission by developing the Mission Operations Control Center for @MethaneSAT. More info: https://t.co/DJcQlzKKdf pic.twitter.com/bQpb3kQ7LI