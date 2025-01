Νέα Ορλεάνη: Τα οδοφράγματα στο κέντρο δεν λειτουργούσαν την ημέρα της επίθεσης λόγω εργασιών

Η πόλη της Νέας Ορλέανης είχε αρχίσει να αντικαθιστά τα οδοφράγματα ασφαλείας κατά μήκος της οδού όπου ένα όχημα πέρασε και έπεσε πάνω σε πλήθος σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, με τους αξιωματούχους της πόλης να παραδέχονται ότι το προσωρινό σχέδιο ασφαλείας δεν λειτούργησε.

Ο ύποπτος, ο 42χρονος Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, μπόρεσε να παρακάμψει ένα περιπολικό της αστυνομίας που έκλεινε τον δρόμο και να ανέβει στο πεζοδρόμιο.

«Είχαμε πράγματι ένα σχέδιο, αλλά οι τρομοκράτες το νίκησαν», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Ορλεάνης Αν Κερκπάτρικ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι τα προηγούμενα οδοφράγματα παρουσίαζαν προβλήματα.

Με αφορμή τις επιθέσεις οχημάτων σε πεζόδρομους σε όλο τον κόσμο, η Νέα Ορλεάνη βρισκόταν στη διαδικασία αφαίρεσης και αντικατάστασης των οδοφραγμάτων, τα οποία περιόριζαν την κυκλοφορία των οχημάτων στον πεζόδρομο της Bourbon Street, όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία.

Επρόκειτο για μία σειρά από κολονάκια, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν κλειστά στο έδαφος και υψώνονται για λόγους ασφαλείας, όταν οι αρχές θέλουν να εμποδίσουν τα οχήματα από το να εισέλθουν σε μία περιοχή.

Τα συγκεκριμένα οδοφράγματα είχαν εγκατασταθεί για πρώτη φορά το 2017, όταν η πόλη είχε διοργανώσει τον αγώνα All-Star του NBA, στο πλαίσιο ενός σχεδίου ασφαλείας ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα κολωνάκια είναι στρατηγικά τοποθετημένα σε πέντε σημεία στη γαλλική συνοικία της πόλης, όπου βρίσκεται η Bourbon Street.

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Λατόγια Καντρέλ, δήλωσε ότι «τα κολωνάκια δεν ήταν τοποθετημένα επειδή βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους». Το πλάνο ήταν να είναι στη θέση τους πριν από τον αγώνα Super Bowl, τον τελικό του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 9 Φεβρουαρίου περίπου ένα 1,5 χιλιόμετρο από την οδό Bourbon, στο στάδιο Superdome.

Η Κιρκπάτρικ δήλωσε ότι το όχημα της αστυνομίας «ήταν εκεί που προηγουμένως ήταν όλα αυτά τα κολωνάκια..... Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τρομοκράτης απλά πέρασε γύρο από το περιπολικό μέχρι το πεζοδρόμιο».

“We did have a plan, but the terrorist defeated it.” - New Orleans Police chief Anne Kirkpatrick (from today’s news conference)



What on earth has happened to Law & Order in America? pic.twitter.com/TUH73eVtKQ