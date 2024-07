MrBeast: Συμπαρουσιάστρια του διάσημου YouTuber κατηγορείται για αποπλάνηση 13χρονου

Αηδιασμένος δηλώνει ο διάσημος YouTuber MrBeast, μετά την είδηση πως η πρώην συμπαρουσιάστριά του Ava Kris Tyson, κατηγορείται πως αποπλάνησε έναν ανήλικο.

Η Ava Kris Tyson ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το κανάλι του MrBeast στο YouTube, μετά τους ισχυρισμούς ότι έστειλε ανάρμοστα μηνύματα σε έναν 13χρονο, πριν από επτά χρόνια. Όμως το ανήλικο αγόρι που πλέον είναι 20 χρονών, αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς.

Μάλιστα την υποστηρίζει, αναφέροντας πως δεν τον εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις καθώς ο MrBeast και η Ava Kris Tyson συνεργάζονταν για πάνω από 12 χρόνια στο YouTube. Συγκεκριμένα είναι στο κανάλι του διάσημου YouTuber από το 2012, ενώ μόλις πέρυσι έκανε coming out ως τρανσέξουαλ γυναίκα.

Από τη μεριά του, ο MrBeast σε ανάρτησή του στα social media δηλώνει αηδιασμένος, ενώ όπως ανέφερε έλαβε άμεσα μέτρα για να απομακρύνει την YouTuber από ότι τον αφορά επαγγελματικά. «Τις τελευταίες ημέρες, έλαβα γνώση των σοβαρών ισχυρισμών για τη συμπεριφορά της Ava Tyson στο διαδίκτυο και είμαι αηδιασμένος και αντίθετος σε τέτοιες απαράδεκτες πράξεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχω επικεντρωθεί στην πρόσληψη ενός ανεξάρτητου ατόμου για τη διεξαγωγή μιας ενδελεχούς έρευνας ώστε να διασφαλίσω ότι έχω όλα τα στοιχεία που πρέπει.

