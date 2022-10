Μπιλ Μάρεϊ: Έκθεση αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την «ανάρμοστη» συμπεριφορά του στο πλατό

Ο Μπιλ Μάρεϊ φέρεται να πλήρωσε 100.000 δολάρια για να διευθετήσει καταγγελία μιας γυναίκας σε ένα κινηματογραφικό πλατό ότι την αγκάλιασε και τη φίλησε μέσα από τη μάσκα.

Παράλληλα, η ηθοποιός και πρώην συμπρωταγωνίστριά του Τζίνα Ντέιβις, μίλησε επίσης για την περίφημη «δύσκολη» συμπεριφορά του στα γυρίσματα.

Τον Απρίλιο, ο Μάρεϊ κατηγορήθηκε για «ανάρμοστη συμπεριφορά» στα γυρίσματα του Being Mortal, μιας προσαρμογής του βιβλίου του Atul Gawande και του σκηνοθετικού ντεμπούτου του κωμικού Aziz Ansari. Η παραγωγή σταμάτησε τον Απρίλιο.

Οι πιο πρόσφατες αποκαλύψεις, που ήρθαν στο φως από σχετική έκθεση που δημοσίευσε το Puck News, αναφέρουν ότι ο Μάρεϊ φέρεται να κάθισε πάνω σε μια νεαρή βοηθό παραγωγής όταν οι δυο τους βρίσκονταν «σε κοντινή απόσταση» από ένα κρεβάτι στο πλατό.

Στη συνέχεια τη φίλησε στο στόμα αν και και οι δύο φορούσαν μάσκες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα Covid. Ο Μάρεϊ είπε ότι «έκανε πλάκα», ενώ η «πολύ νεότερη» συνάδελφός του είπε ότι ερμήνευσε τις πράξεις του ως «εντελώς σεξουαλικές» και ήταν «τρομοκρατημένη».

Η γυναίκα, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, υπέβαλε επίσημη καταγγελία, όπως έκανε και δεύτερος συνάδελφος που είδε το περιστατικό.

Η Searchlight Pictures διέκοψε την παραγωγή επικαλούμενη την καταγγελία χωρίς να κατονομάσει τον Μάρεϊ, ενώ αυτός και η καταγγέλλουσα ξεκίνησαν διαδικασία διαμεσολάβησης για την επίλυση της διένεξης.

Η νέα έκθεση αναφέρει ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία στην οποία ο Μάρεϊ φέρεται να της πλήρωσε περίπου 100.000 δολάρια ενώ η νεαρή βοηθός συμφώνησε να τηρήσει το απόρρητο καθώς και να παραιτηθεί από τυχόν νομικές αξιώσεις κατά των παραγωγών του Being Mortal, συμπεριλαμβανομένων των Searchlight και της ιδιοκτήτριας εταιρείας, Disney.

Ο 72χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε αργότερα τον Απρίλιο ότι η παραγωγή σταμάτησε εξαιτίας της συμπεριφοράς του. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Μάρεϊ περιέγραψε το περιστατικό ως «διαφορά απόψεων», αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες.

«Έκανα κάτι που νόμιζα ότι ήταν αστείο και δεν το εξέλαβαν έτσι», είπε. «Το κινηματογραφικό στούντιο ήθελε να πράξει το σωστό, έτσι θέλησαν να τα ελέγξουν όλα, να τα ερευνήσουν και σταμάτησαν την παραγωγή».

Η παραγωγή του Being Mortal αν και είχε ολοκληρώσει την ταινία κατά το ήμισυ, δεν έχει ξεκινήσει έκτοτε. Θα μπορούσε να ακυρωθεί εντελώς ή να ξαναγυριστεί, όπως συνέβη όταν ο Κρίστοφερ Πάλμερ αντικατέστησε τον Κέβιν Σπέισι μετά την απόλυσή του από το All the Money in the World, ή όταν ο Louis CK απομακρύνθηκε από το καστ του The Secret Life of Pets.

Η Τζίνα Ντέιβις περιέγραψε επίσης τη «δύσκολη» συμπεριφορά του Μάρεϊ στα νέα της απομνημονεύματα. Είπε ότι ενώ γύριζαν το Quick Change το 1989, ο Μάρεϊ «επέμεινε» να χρησιμοποιεί μια συσκευή μασάζ πάνω της και «ξέρει πολύ καλά τον τρόπο που μπορεί να συμπεριφερθεί», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Είπα όχι πολλές φορές, αλλά δεν υποχωρούσε», έγραψε η Ντέιβις. «Έπρεπε να του φωνάξω και να προκαλέσω σκηνή για να τον κάνω να σταματήσει να προσπαθεί με το ζόρι να μου κάνει μασάζ. Οι άλλοι άντρες στον χώρο δεν έκαναν τίποτα για να τον σταματήσουν. Συνειδητοποίησα με βαθιά λύπη ότι δεν είχα ακόμη την ικανότητα να αντέξω αυτή την επίθεση ή απλά έπρεπε να φύγω».

Η Ντέιβις υποστήριξε επίσης ότι ο Μάρεϊ την επέπληξε λεκτικά μπροστά στο συνεργείο ενώ έφτιαχνε την γκαρνταρόμπα της στο πλατό.

«Υπήρχαν περισσότερα από 300 άτομα εκεί και ο Μάρεϊ εξακολουθούσε να μου ουρλιάζει, για να τον δουν και να τον ακούσουν όλοι», έγραψε.

Την Τρίτη, η Ντέιβις είπε στο περιοδικό People πως «Για λόγους δημοσιότητας, τον είδα αφού γυρίσαμε την ταινία, αλλά εκτός από αυτό, δεν τον έχω δει ούτε του έχω μιλήσει.

»Πιστεύω ότι είναι μάλλον παγκοσμίως γνωστό πως μπορεί να είναι δύσκολο να συνεργαστείς μαζί του. Και έτσι δεν νιώθω ότι τον «δίνω» με τρόπο που θα τον σοκάρει. Νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο που μπορεί να συμπεριφερθεί».

Με πληροφορίες του Guardian