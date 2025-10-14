Μιτ Ρόμνεϊ: Η κουνιάδα του πρώην υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ εντοπίστηκε νεκρή

Νεκρή σ' ένα πάρκινγκ στο Λος Άντζελες εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή (10/10) η κουνιάδα του πρώην υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ και Γερουσιαστή, Μιτ Ρόμνεϊ, με τις Αρχές της πόλης να διενεργούν έρευνες ως προς τις συνθήκες θανάτου της.

Η Κάρι Ελίζαμπεθ Ρόμνεϊ (Carrie Elizabeth Romney) ήταν 64 ετών, με την οικογένεια του πρώην υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ και Γερουσιαστή να εκδίδει ανακοίνωση: «Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από την απώλειά της, που έφερε ζεστασιά και αγάπη στη ζωή όλων μας. Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή»

Ένας εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσε στο PEOPLE ότι οι Αρχές έλαβαν σχετική κλήση περίπου στις 08:30 το απόγευμα (σ.σ. 06:30 το πρωί ώρα Ελλάδας) την Παρασκευή στο τετράγωνο 24500 της Town Center Drive, σε ένα πάρκινγκ στη Βαλένθια.

Μιτ Ρόμνεϊ: Σε εξέλιξη έρευνες για τον θάνατο της κουνιάδας του

Ο εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι μια γυναίκα πήδηξε ή έπεσε από το πάρκινγκ. Σύμφωνα με το NBC Los Angeles, το πάρκινγκ έχει πέντε ορόφους και βρίσκεται κοντά στο ξενοδοχείο Hyatt Regency.

Αν και δεν επιβεβαίωσαν το όνομα της γυναίκας, η ιστοσελίδα του Ιατροδικαστικού Γραφείου της κομητείας του Λος Άντζελες αναφέρει ότι η Κάρι πέθανε την Παρασκευή.

Η αιτία θανάτου κουνιάδας του Μιτ Ρόμνεϊ ερευνάται από τις Αρχές.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Υπέρ της καταδίκης Τραμπ ο ρεμπουμπλικάνος Μιτ Ρόμνεϊ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ρόμνεϊ: O Τραμπ δεν έχει τον χαρακτήρα που χρειάζεται για να ηγηθεί ενός διχασμένου έθνους

Με πληροφορίες από PEOPLE