Με μώλωπα ξανά ο Τραμπ: Η εξήγηση που έδωσε για το σημάδι στο αριστερό χέρι

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ένας μώλωπας στο αριστερό του χέρι προκλήθηκε όταν χτύπησε σε έπιπλο στην Ελβετία.

«Το χτύπησα στο τραπέζι», είπε στη Σαμάνθα Γουάλντενμπεργκ του CNN στο Air Force One. «Έβαλα λίγο- πώς το λένε;- κρέμα πάνω του. Αλλά το χτύπησα», εξήγησε.

Ο Λευκός Οίκος είχε κάνει μια παρόμοια δήλωση νωρίτερα την Πέμπτη, λέγοντας ότι ο Τραμπ χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι υπογραφής κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του Συμβουλίου Ειρήνης στο Νταβός της Ελβετίας, νωρίτερα την ίδια μέρα.

Η υγεία του Τραμπ

«Στην εκδήλωση του Συμβουλίου Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Νταβός, ο πρόεδρος Τραμπ χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού που γίνονταν οι υπογραφές, με αποτέλεσμα να προκληθεί μώλωπας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Τραμπ είπε ότι η υψηλή δόση ασπιρίνης που παίρνει τον κάνει επιρρεπή σε μώλωπες, κάτι που έχει αναφέρει και ο γιατρός του στο παρελθόν.

«Θα έλεγα, πάρτε ασπιρίνη αν σας αρέσει η καρδιά σας, αλλά μην πάρετε ασπιρίνη αν δεν θέλετε να έχετε μικρούς μώλωπες», δήλωσε ο Τραμπ στο Air Force One. «Παίρνω μεγάλη δόση ασπιρίνης, και όταν παίρνεις μεγάλη δόση ασπιρίνης, σου λένε ότι θα έχεις μώλωπες. Ο γιατρός είπε: 'Δεν χρειάζεται να το παίρνετε, κύριε, είστε πολύ υγιής'. Εγώ απάντησα: 'Δεν παίρνω κανένα ρίσκο'».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μοιράστηκε φωτογραφίες του προέδρου στο Νταβός την Τετάρτη και την Πέμπτη, λέγοντας στο CNN: «Οι φωτογραφίες από χθες και σήμερα το πρωί δείχνουν σαφώς ότι δεν υπάρχουν μώλωπες».

Στην αρχή της τελετής υπογραφής του Συμβουλίου Ειρήνης, το βίντεο του Τραμπ δεν έδειχνε σοβαρούς μώλωπες στο χέρι του. Ωστόσο, οι μώλωπες έγιναν εμφανείς περίπου 10 λεπτά αργότερα, αφού κάθισε στο τραπέζι και υπέγραψε διάφορα έγγραφα.

Ο Τραμπ έχει από καιρό μώλωπες στο δεξί του χέρι, οι οποίοι, σύμφωνα με το CNN, υπήρχαν πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, τράβηξαν περισσότερο την προσοχή όταν άρχισε να τους καλύπτει με μακιγιάζ και επιδέσμους και να τους προστατεύει από τις κάμερες με το άλλο του χέρι. Οι μώλωπες στο αριστερό του χέρι που παρατηρήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους έθεσαν περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την υγεία του.

Με πληροφορίες από CNN