Μακρόν: Νέος πρωθυπουργός στη Γαλλία μέσα σε 48 ώρες

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων, σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στις εικασίες περί πρόωρων εκλογών.

Η παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί, στενού συμμάχου του Μακρόν, τη Δευτέρα, τον κατέστησε τον τρίτο πρωθυπουργό που αποχωρεί από το αξίωμα μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου και διχασμένης Εθνοσυνέλευσης.

Μετά την αποχώρησή του, ο Λεκορνύ παρέμεινε προσωρινά στη θέση του για να διαβουλευθεί με τα κόμματα, αναζητώντας μια πλειοψηφία συνεργασίας που θα αποτρέψει τη διάλυση της Βουλής.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη την Τετάρτη, δήλωσε ότι «υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία που επιθυμεί να αποφευχθούν νέες εκλογές» και ότι προτεραιότητα όλων είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η πορεία προς τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης παραμένει δύσκολη λόγω των βαθιών ιδεολογικών διαφορών και των βλέψεων ορισμένων πολιτικών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Πολιτικό αδιέξοδο

Η Γαλλία παραμένει σε κατάσταση πολιτικής στασιμότητας μετά τις πρόωρες εκλογές του Ιουλίου 2024, που δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το μπλοκ του Μακρόν έχασε την πλειοψηφία, ενώ οι κυβερνήσεις των προκατόχων του Λεκορνύ —Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού— κατέρρευσαν ύστερα από ψηφοφορίες δυσπιστίας στη Βουλή.

Το κύριο ζήτημα που προκαλεί εντάσεις παραμένει η οικονομική πολιτική και η αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, το οποίο ανέρχεται σε 3,4 τρισ. ευρώ, περίπου 114% του ΑΕΠ, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη μετά την Ελλάδα και την Ιταλία.

Αντιδράσεις κομμάτων και πολιτική απομόνωση Μακρόν

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης παραμένουν ανυποχώρητα. Η επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ματίλντ Πανο δήλωσε ότι «η μόνη λύση είναι η παραίτηση του Μακρόν», ενώ η Μαρίν Λεπέν από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση ξεκαθάρισε πως θα καταψηφίσει οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, ακόμη και στενοί συνεργάτες του προέδρου αρχίζουν να αποστασιοποιούνται. Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και θεωρούμενος «προστατευόμενος» του Μακρόν, δήλωσε ότι «δεν κατανοεί πλέον τις επιλογές του προέδρου» και ζήτησε τον ορισμό ανεξάρτητου διαπραγματευτή για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Μακρόν δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια μετά την παραίτηση Λεκορνύ. Σύμφωνα με τον απερχόμενο πρωθυπουργό, ο πρόεδρος θα απευθυνθεί στους πολίτες τις επόμενες ημέρες, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία

