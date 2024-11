Αγγλία: 17 χρόνια φυλάκιση στον υπ' αριθμόν 1 διακινητή μεταναστών που διαφημιζόταν και στα social media

Ένας διακινητής ανθρώπων, που διαφήμιζε στα social media τις «κορυφαίες» υπηρεσίες του σε μετανάστες που ήθελαν να περάσουν τη Μάγχη, καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλάκιση για αδικήματα σχετικά με τη μετανάστευση.

Πρόκειται για τον Amanj Hasan Zada, έναν Ιρανό άνδρα που ζούσε στο Πρέστον, στην Αγγλία, από όπου διοργάνωνε περάσματα μεταναστών με μικρές βάρκες από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της Μάγχης.

Οι Βρετανικές αρχές επιβεβαίωσαν την εμπλοκή του 34χρονου σε τουλάχιστον τρία ταξίδια Κούρδων μεταναστών που ακολούθησαν το παραπάνω δρομολόγιο, αν και εκτιμούν ότι εμπλέκεται σε πολλά άλλα δίκτυα διακίνησης.

Ωστόσο, ο εντοπισμός του Zada πιθανότατα έγινε ευκολότερος από το γεγονός ότι ο ίδιος αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο των ευχαριστημένων «πελατών» του, αφότου είχαν ολοκληρώσει το ταξίδι τους.

Μάλιστα, σε ένα βίντεο ο Zada φαίνεται να γελάει, καθώς ένα πλήθος γύρω του τραγουδάει, μεταξύ άλλων, «Όλοι οι διακινητές έχουν μάθει από αυτόν, ο Amanj είναι νούμερο 1».

