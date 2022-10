Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι- Πληροφορίες για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο πριν από λίγο, μετά από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της πόλης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στο Bishopsgate κοντά στον σταθμό Λίβερπουλ στο κέντρο της πόλης, όταν ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι τρία άτομα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει σαφή τα αίτια της επίθεσης.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το σημείο.

🚨Breaking News🚨 Four people stabbed at #Bishopsgate in the City of London trying to stop thieves taking bikes. "Medical kits and splatters of blood can be seen outside 22 Bishopsgate." https://t.co/eIsJtPMZCv pic.twitter.com/VvYYLBOXlB

«Λάβαμε αναφορές για τρις επιθέσεις με μαχαίρι και ένα άτομο που το πέταξαν στο πάτωμα στο Bishopsgate στις 9.46 π.μ. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο στις 9.51 π.μ. Τρία θύματα μεταφέρθηκαν από το LAS σε κοντινό νοσοκομείο.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία».

We received reports of three stabbings & a person pushed to the floor on Bishopsgate at 9.46am & officers arrived at the scene at 9.51am. Three victims were taken by LAS to a nearby hospital to be treated.



This is an ongoing situation, but is not being treated as terror-related