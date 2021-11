Η υπόσχεση ήταν ξεκάθαρη: «Θα φυτέψουμε 1 δέντρο για κάθε φωτογραφία κατοικίδιου».

Μέσα σε λίγα λεπτά, η προτροπή από έναν λογαριασμό που ονομάζεται «Plant A Tree Co.» απογειώθηκε στο Instagram. Έγινε παγκόσμιο trend, με εκατομμύρια ανθρώπους να σπεύδουν να ανεβάσουν φωτογραφίες με γάτες και σκύλους και πολλούς να πιστεύουν πιθανώς ότι βοηθούν έτσι το περιβάλλον.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, υπήρχαν περισσότερες από 4,1 εκατομμύρια αναρτήσεις ανθρώπων που μοιράζονταν φωτογραφίες των κατοικίδιων τους, χρησιμοποιώντας το διαδραστικό αυτοκόλλητο «Add Yours» του Instagram, το οποίο ξεκίνησε παγκοσμίως την περασμένη εβδομάδα.

Όταν οι χρήστες προσθέτουν ένα αυτοκόλλητο -ή μια ετικέτα- στις ιστορίες τους στο Instagram, όποιος βλέπει τις αναρτήσεις και πατά το μήνυμα μπορεί να συνεισφέρει στην αλυσίδα, επιτρέποντας στους followers του να βλέπουν τα ποστ και να κάνουν το ίδιο.

This “we’ll plant 1 tree for every pet picture🐶” seems like the first viral instagram story “add yours” but there is no way to know who the source is? pic.twitter.com/GpteWOa9lO