Live εικόνα από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο- Κατάσταση συναγερμού στη Γουατεμάλα

Εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή γύρω από το ηφαίστειο Φουέγκο στην Γουατεμάλα μετά την έκρηξή του χθες.

Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού καθώς οι αρχές έκλεισαν τον πολυσύχναστο δρόμο ανάμεσα στην τουριστική πόλη Αντίγουα και το νότιο τμήμα της χώρας, όταν το ηφαίστειο Φουέγκο μπήκε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα.

Το ηφαίστειο Φουέγκο είναι το πιο ενεργό στην Κεντρική Αμερική, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία.

«Πυροκλαστικές ροές κατεβαίνουν στα φαράγγια», στις πλαγιές του κώνου του ηφαιστείου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία εθνικού συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών (CONRED).

Λόγω των κινδύνων που εγείρουν αυτές οι ροές περίπου 350 κάτοικοι κοντινών χωριών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της CONRED ενώ 130.000 ακόμα άνθρωποι μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Guatemala’s fuego volcano eruption seen from a plane flying over the area.

pic.twitter.com/K0ajOPZNQt