Γουατεμάλα: Έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο - Ηφαιστειακό νέφος 6 χλμ.

Εξερράγη το ηφαίστειο Φουέγκο στη Γουατεμάλα δίχως μέχρι στιγμής η πολιτική προστασία να έχει δώσει εντολή εκκένωσης οικισμών.

Το ηφαίστειο βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της χώρας και είναι το πιο ενεργό σε όλη την Κεντρική Αμερική.

Το ηφαιστειακό νέφος έφθασε σε ύψος 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα και βροχή στάχτης έπεσε σε επτά χωριά που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας υπογραμμίζει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας.

Today, #VolcandeFuego in Guatemala erupted.



As the sun rose, @NOAASatellites' GOES-16 weather satellite caught this view of the volcano.



Looks like there was a second burst of activity about an hour ago. https://t.co/UYxalnDyjv pic.twitter.com/tDpZnTvsHp