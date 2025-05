Λίβερπουλ: Βίντεο με την πορεία του ΙΧ πριν πέσει επάνω στο πλήθος

Νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την παράσυρση δεκάδων πολιτών στο Λίβερπουλ από αυτοκίνητο, το απόγευμα της Δευτέρας (26/5).

Στα καινούρια πλάνα που καταγράφηκαν από κάμερες κλειστού κυκλώματος (CCTV) βλέπουμε το ΙΧ να περνά μέσα από το πλήθος, το οποίο ήταν συγκεντρωμένο στην Water Street για να γιορτάσει την κατάκτηση της Premier League από την Liverpool FC.

Shows the Liverpool man driving slowly and calmly before the incident, even braking to avoid hitting idiots walking in the middle of the road, loads of other cars there too, after this it was only when the crowd attacked his car that he floored it. pic.twitter.com/ZYykK1Fcrf